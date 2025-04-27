27 апреля 2025

В Кургане изменят автобусные маршруты в связи с Родительским днем. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане 29 апреля будут внесены изменения в схему проезда автобусов
В Кургане 29 апреля будут внесены изменения в схему проезда автобусов Фото:

Власти Кургана предупредили жителей о внесении изменений в работу автобусов 29 апреля в связи с проведением Родительского дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перевозки граждан к городским кладбищам будут организованы с 08:00 до 18:00. «МКУ „Транспортное управление“ обращает внимание жителей города Кургана на то, что в связи с привлечением транспорта для организации перевозки жителей города Кургана в направлении кладбищ, а также со сложившейся дорожной ситуацией в указанный период времени, интервал движения транспорта на маршрутах города будет увеличен», — пишет ведомство.

Ранее аналогичные изменения в расписании общественного транспорта были введены в Шадринске Курганской области: там для удобства горожан в Родительский день добавили дополнительные рейсы автобуса №5 и изменили схему его движения к кладбищам. Кроме того, в Кургане уже сообщалось о переводе части автобусов на летнее расписание и запуске маршрутов до садоводческих товариществ.

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Власти Кургана предупредили жителей о внесении изменений в работу автобусов 29 апреля в связи с проведением Родительского дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Перевозки граждан к городским кладбищам будут организованы с 08:00 до 18:00. «МКУ „Транспортное управление“ обращает внимание жителей города Кургана на то, что в связи с привлечением транспорта для организации перевозки жителей города Кургана в направлении кладбищ, а также со сложившейся дорожной ситуацией в указанный период времени, интервал движения транспорта на маршрутах города будет увеличен», — пишет ведомство. Ранее аналогичные изменения в расписании общественного транспорта были введены в Шадринске Курганской области: там для удобства горожан в Родительский день добавили дополнительные рейсы автобуса №5 и изменили схему его движения к кладбищам. Кроме того, в Кургане уже сообщалось о переводе части автобусов на летнее расписание и запуске маршрутов до садоводческих товариществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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