Власти Кургана предупредили жителей о внесении изменений в работу автобусов 29 апреля в связи с проведением Родительского дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Перевозки граждан к городским кладбищам будут организованы с 08:00 до 18:00. «МКУ „Транспортное управление“ обращает внимание жителей города Кургана на то, что в связи с привлечением транспорта для организации перевозки жителей города Кургана в направлении кладбищ, а также со сложившейся дорожной ситуацией в указанный период времени, интервал движения транспорта на маршрутах города будет увеличен», — пишет ведомство.
Ранее аналогичные изменения в расписании общественного транспорта были введены в Шадринске Курганской области: там для удобства горожан в Родительский день добавили дополнительные рейсы автобуса №5 и изменили схему его движения к кладбищам. Кроме того, в Кургане уже сообщалось о переводе части автобусов на летнее расписание и запуске маршрутов до садоводческих товариществ.
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