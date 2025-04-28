28 апреля 2025

Стало известно количество пострадавших во время снегопада в Пермском крае

Пермская станция скорой помощи: в авариях из-за снегопада пострадало 16 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего пострадало в ДТП 16 человек, из них 1 ребенок
Всего пострадало в ДТП 16 человек, из них 1 ребенок Фото:
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Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Станция скорой помощи отчиталась о количестве пострадавших во время снегопада в Пермском крае. 28 апреля было зафиксировано 17 вызовов на ДТП. Из них два с общественным транспортом.

«Всего пострадало в ДТП 16 человек, из них 1 ребенок. На госпитализацию направлены 10 человек, 2 человека направлены в травмпункты. Еще 4 отказались от госпитализации», — рассказали URA.RU в региональном минздраве. 

Там добавили, что Пермская станция скорой помощи круглосуточно работает на территории Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Ильинского округов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что министерство территориальной безопасности Пермского края посоветовала водителям пересесть на общественный транспорт во время снегопада. Причина — рост числа аварий в регионе. 

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Станция скорой помощи отчиталась о количестве пострадавших во время снегопада в Пермском крае. 28 апреля было зафиксировано 17 вызовов на ДТП. Из них два с общественным транспортом. «Всего пострадало в ДТП 16 человек, из них 1 ребенок. На госпитализацию направлены 10 человек, 2 человека направлены в травмпункты. Еще 4 отказались от госпитализации», — рассказали URA.RU в региональном минздраве.  Там добавили, что Пермская станция скорой помощи круглосуточно работает на территории Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Ильинского округов. Ранее URA.RU сообщало о том, что министерство территориальной безопасности Пермского края посоветовала водителям пересесть на общественный транспорт во время снегопада. Причина — рост числа аварий в регионе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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