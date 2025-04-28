Стало известно количество пострадавших во время снегопада в Пермском крае

Станция скорой помощи отчиталась о количестве пострадавших во время снегопада в Пермском крае. 28 апреля было зафиксировано 17 вызовов на ДТП. Из них два с общественным транспортом.
«Всего пострадало в ДТП 16 человек, из них 1 ребенок. На госпитализацию направлены 10 человек, 2 человека направлены в травмпункты. Еще 4 отказались от госпитализации», — рассказали URA.RU в региональном минздраве.
Там добавили, что Пермская станция скорой помощи круглосуточно работает на территории Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Ильинского округов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что министерство территориальной безопасности Пермского края посоветовала водителям пересесть на общественный транспорт во время снегопада. Причина — рост числа аварий в регионе.
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