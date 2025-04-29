В Екатеринбурге вернули в СИЗО езидов, напавших на коммерсанта

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Исправительная колония ИК2 на станции Просвет. Курган, сизо, ик2
Из изолятора обвиняемые вышли около две недели назад Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело подполковника Банникова

В Екатеринбурге изменили меру пресечения обвиняемым в покушении на предпринимателя Василия Жуйкова — езидам Радже Джавояну и Важи Гамояну. Свердловский облсуд взял фигурантов под стражу, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции.

Ранее Кировский райсуд перевел обвиняемых под домашний арест. В СИЗО Гамоян и Джавоян будут до 13 мая.

Потасовка, после которой их арестовали, произошла в декабре 2024-го. По словам Жуйкова, Джавоян, Гамоян и их товарищи отдыхали в его беседке. Когда срок аренды истек, Василий попросил их уйти, но те отказались. Завязался конфликт. Василий уверяет, что его жестоко избили толпой. В окружении подсудимых говорят, что конфликт якобы первым начал Жуйков.

Кроме того, уголовное дело езидов может быть связано с арестом бывшего руководителя отдела полиции №2 Александра Банникова. Ему вменяют получения взятки. Якобы за 100 тысяч рублей он отмазал езидов от уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге изменили меру пресечения обвиняемым в покушении на предпринимателя Василия Жуйкова — езидам Радже Джавояну и Важи Гамояну. Свердловский облсуд взял фигурантов под стражу, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции. Ранее Кировский райсуд перевел обвиняемых под домашний арест. В СИЗО Гамоян и Джавоян будут до 13 мая. Потасовка, после которой их арестовали, произошла в декабре 2024-го. По словам Жуйкова, Джавоян, Гамоян и их товарищи отдыхали в его беседке. Когда срок аренды истек, Василий попросил их уйти, но те отказались. Завязался конфликт. Василий уверяет, что его жестоко избили толпой. В окружении подсудимых говорят, что конфликт якобы первым начал Жуйков. Кроме того, уголовное дело езидов может быть связано с арестом бывшего руководителя отдела полиции №2 Александра Банникова. Ему вменяют получения взятки. Якобы за 100 тысяч рублей он отмазал езидов от уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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