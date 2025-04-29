В Екатеринбурге вернули в СИЗО езидов, напавших на коммерсанта

29 апреля 2025 в 14:29 Размер текста - 17 +

Из изолятора обвиняемые вышли около две недели назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова В Екатеринбурге изменили меру пресечения обвиняемым в покушении на предпринимателя Василия Жуйкова — езидам Радже Джавояну и Важи Гамояну. Свердловский облсуд взял фигурантов под стражу, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции. Ранее Кировский райсуд перевел обвиняемых под домашний арест. В СИЗО Гамоян и Джавоян будут до 13 мая. Потасовка, после которой их арестовали, произошла в декабре 2024-го. По словам Жуйкова, Джавоян, Гамоян и их товарищи отдыхали в его беседке. Когда срок аренды истек, Василий попросил их уйти, но те отказались. Завязался конфликт. Василий уверяет, что его жестоко избили толпой. В окружении подсудимых говорят, что конфликт якобы первым начал Жуйков. Кроме того, уголовное дело езидов может быть связано с арестом бывшего руководителя отдела полиции №2 Александра Банникова. Ему вменяют получения взятки. Якобы за 100 тысяч рублей он отмазал езидов от уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге изменили меру пресечения обвиняемым в покушении на предпринимателя Василия Жуйкова — езидам Радже Джавояну и Важи Гамояну. Свердловский облсуд взял фигурантов под стражу, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции. Ранее Кировский райсуд перевел обвиняемых под домашний арест. В СИЗО Гамоян и Джавоян будут до 13 мая. Потасовка, после которой их арестовали, произошла в декабре 2024-го. По словам Жуйкова, Джавоян, Гамоян и их товарищи отдыхали в его беседке. Когда срок аренды истек, Василий попросил их уйти, но те отказались. Завязался конфликт. Василий уверяет, что его жестоко избили толпой. В окружении подсудимых говорят, что конфликт якобы первым начал Жуйков. Кроме того, уголовное дело езидов может быть связано с арестом бывшего руководителя отдела полиции №2 Александра Банникова. Ему вменяют получения взятки. Якобы за 100 тысяч рублей он отмазал езидов от уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.