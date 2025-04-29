Пермякам стала проходить рассылка с предупреждением о снегопаде. Скрин

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Отправитель — РСЧС
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новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Пермякам стала приходить рассылка с предупреждением о снегопаде. Отправитель — РСЧС. Это Единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС. 

«На территории Пермского края: сильные осадки (снег, мокрый снег), сильные гололедные явления (голодед), отложения мокрого снега. Избегайте нахождения под кровлей домов и строений», — сказано в сообщении. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что стало известно число пострадавших во время снегопада в Пермском крае. По данным Пермской станции скорой помощи, в авариях на дорогах пострадало 16 человек.

Рассылка начала приходить днем 29 апреля
Рассылка начала приходить днем 29 апреля
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Пермякам стала приходить рассылка с предупреждением о снегопаде. Отправитель — РСЧС. Это Единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС.  «На территории Пермского края: сильные осадки (снег, мокрый снег), сильные гололедные явления (голодед), отложения мокрого снега. Избегайте нахождения под кровлей домов и строений», — сказано в сообщении.  Ранее URA.RU сообщало о том, что стало известно число пострадавших во время снегопада в Пермском крае. По данным Пермской станции скорой помощи, в авариях на дорогах пострадало 16 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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