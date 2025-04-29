Отправитель — РСЧС
новость из сюжетаСнегопад в Перми в апреле 2025 года
Пермякам стала приходить рассылка с предупреждением о снегопаде. Отправитель — РСЧС. Это Единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС.
«На территории Пермского края: сильные осадки (снег, мокрый снег), сильные гололедные явления (голодед), отложения мокрого снега. Избегайте нахождения под кровлей домов и строений», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о том, что стало известно число пострадавших во время снегопада в Пермском крае. По данным Пермской станции скорой помощи, в авариях на дорогах пострадало 16 человек.
Рассылка начала приходить днем 29 апреля
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