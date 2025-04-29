Сплошные убытки: сколько денег потеряли тюменские застройщики на строительстве пятого заречного микрорайона

В квадрате между улицами Алебашевской, Тимофея Кармацкого, Мельникайте и разведчика Кузнецова в Тюмени сейчас возводится несколько крупных жилых комплексов. В 2024 году микрорайон пятый Заречный в короткое время стал одним из самых востребованных у тюменцев, желающих приобрести новую квартиру.
Однако затем у строительной отрасли начались проблемы. Отмена ипотеки с господдержкой и резкий рост «ключа» поставили сверхприбыли строителей под знак вопроса. Кому из застройщиков пятого Заречного сумел все же получить прибыль — в материале URA.RU. В материале использованы данные бухгалтерской отчетности, размещенные в госреестре.
Одна прибыльная компания,..
Единственным, кто сумел получить прибыль от застройщика в пятом Заречном — одиозный тюменский бизнесмен Денис Жалнин. Именно ему помимо Винзилинского завода «Винзер» и застройщика «Люди» принадлежит компания «Крылья», которая строит в популярном райончике ЖК «Космо».
Впрочем, не сказать, чтобы «Крылья» получили сверхприбыль. По итогам 2024 года она превысила предыдущий показатель почти в 3,5 раза, однако стоит учитывать, что это — всего 29 миллионов рублей, что для строительства совсем немного.
...и четыре убыточных
Еще четыре застройщика, которые занимаются застройкой этой зоны, ушли в убытки. Это объяснимо, с учетом что производственный цикл у застройщика составляет не менее двух лет. И все же, низкие экономические показатели являются нормой не для всех.
Например, застройщик «ИСБ-Недвижимость», входящий в империю «Комфорт Девелопмент», не просто ушел в минус на 30 миллионов, но и снизил прошлогодний показатель почти на миллиард рублей. С прибыли в два миллиона до убытков в 3,33 миллиона опустились показатели спецзастройщика «Инко».
Спецзастройщик «Алебашево», входящий в империю «ТИС», потерпел убытки в размере 30,3 миллиона рублей. А пятый работающий в обозначенном квадрате застройщик, «Стоун Девелолпмент», который принадлежит Максиму Кривцову, с нулевой прибыли скатился в -22 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что пять тюменских застройщиков запустили новые проекты. Однако, федеральные эксперты видят в этом больше рисков, чем пользы.
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