Награждение бойцов КНДР и ответ Зеленскому: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: Киев пока не отреагировал на предложение по перемирию

29 апреля 2025 в 14:44 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что отсутствие ответа на инициативу Путина со стороны Киева — более чем манипуляция Фото: Роман Наумов © URA.RU Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об усилении давления на РФ говорят о том, что Европа не хочет мира. Об этом свидетельствует и отсутствие реакции на предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А отсутствие ответа от Киева в данном случае является не более чем манипуляцией. О том, как пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопросы журналистов на пресс-конференции — в материале URA.RU. Европа не хочет мира Европейские страны по-прежнему ориентируются на продолжение военного конфликта, а не на поиск путей мирного урегулирования. Об этом свидетельствует риторика Макрона о необходимости усилить давление на Россию, заявил Песков. «Такое ощущение, что во Франции не утруждаются тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению», — отметил пресс-секретарь президента. «Мы же все-таки ориентируемся на продолжающиеся усилия по выводу процесса в русло мирного урегулирования», — подчеркнул он. Киев проигнорировал предложение о перемирии Ни Европа, ни Киев не предоставили официальной реакции на предложение президента РФ Владимира Путина о временном перемирии на период празднования 80-летия Победы, а также на его заявление о готовности Москвы к переговорам. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что отсутствие ответа демонстрирует, кто действительно заинтересован в мире, а кто предпочитает продолжение боевых действий. «Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на День Победы, на Праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали. И пока трудно понять, киевский режим собирается к этому присоединяться или нет», — сказал представитель Кремля. По его словам, отказ Киева дать прямой ответ на предложение о трехдневном прекращении огня — не просто манипуляция, а более чем манипуляция. Несмотря на это, Россия продолжает надеяться на оценку возможного перемирия со стороны Европы и Киева. Готовность России к переговорам Москва остается открытой к переговорам с Украиной без предварительных условий. Однако, по словам Пескова, Киев пока не выразил готовности к диалогу. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ориентируется на усилия по достижению мирного урегулирования, несмотря на сохраняющиеся юридические вопросы, связанные с легитимностью украинской власти. «Первично — начать этот переговорный процесс. Все остальное носит вторичный характер», — ответил Песков. Вопросы по участию военных из КНДР в боях СВО и их награждение В ходе общения с журналистами Песков также прокомментировал сообщения о возможном участии военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область, в других операциях и в параде на Красной площади 9 мая. Представитель Кремля переадресовал эти вопросы Министерству обороны, отметив, что не располагает соответствующей информацией. Также Песков не исключил, что президент России может рассмотреть вопрос о награждении военных из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Однако он отметил, что на данный момент ему не известно о существовании таких планов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об усилении давления на РФ говорят о том, что Европа не хочет мира. Об этом свидетельствует и отсутствие реакции на предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А отсутствие ответа от Киева в данном случае является не более чем манипуляцией. О том, как пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопросы журналистов на пресс-конференции — в материале URA.RU. Европейские страны по-прежнему ориентируются на продолжение военного конфликта, а не на поиск путей мирного урегулирования. Об этом свидетельствует риторика Макрона о необходимости усилить давление на Россию, заявил Песков. Ни Европа, ни Киев не предоставили официальной реакции на предложение президента РФ Владимира Путина о временном перемирии на период празднования 80-летия Победы, а также на его заявление о готовности Москвы к переговорам. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что отсутствие ответа демонстрирует, кто действительно заинтересован в мире, а кто предпочитает продолжение боевых действий. По его словам, отказ Киева дать прямой ответ на предложение о трехдневном прекращении огня — не просто манипуляция, а более чем манипуляция. Несмотря на это, Россия продолжает надеяться на оценку возможного перемирия со стороны Европы и Киева. Москва остается открытой к переговорам с Украиной без предварительных условий. Однако, по словам Пескова, Киев пока не выразил готовности к диалогу. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ориентируется на усилия по достижению мирного урегулирования, несмотря на сохраняющиеся юридические вопросы, связанные с легитимностью украинской власти. «Первично — начать этот переговорный процесс. Все остальное носит вторичный характер», — ответил Песков. В ходе общения с журналистами Песков также прокомментировал сообщения о возможном участии военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область, в других операциях и в параде на Красной площади 9 мая. Представитель Кремля переадресовал эти вопросы Министерству обороны, отметив, что не располагает соответствующей информацией. Также Песков не исключил, что президент России может рассмотреть вопрос о награждении военных из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Однако он отметил, что на данный момент ему не известно о существовании таких планов.