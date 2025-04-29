Историк Александр Мясников разоблачил фейк о Георгиевской ленте

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Символом Победы Георгиевская лента стала считаться после Великой Отечественной войны
Символом Победы Георгиевская лента стала считаться после Великой Отечественной войны Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В Интернете появились публикации, в которых утверждается, что Георгиевская лента не является настоящим символом Победы. Однако их опроверг корреспонденту URA.RU главный редактор проекта «Россия — моя история», историк, писатель Александр Мясников. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по разоблачению фейков.

«Она [Георгиевская лента] после войны, как в свое время красная гвоздика, стала символом [Победы]. Потому что вы не можете ведь обернуться в знамя и ходить, а Георгиевская лента — это как знак. Дело в том, что лента абсолютно военный символ. Это военный символ, означающий гвардейские части, гвардию, то есть тех людей, которые были в авангарде <...> Это совершенно принятый символ [Победы]», — рассказал Александр Мясников в беседе с корреспондентом URA.RU.

Ранее на церемонии открытия выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» Татьяна Голикова привела слова президента России Владимира Путина о необходимости отстаивать правду о вкладе «отцов, дедов и прадедов» в Великую Победу. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.

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В Интернете появились публикации, в которых утверждается, что Георгиевская лента не является настоящим символом Победы. Однако их опроверг корреспонденту URA.RU главный редактор проекта «Россия — моя история», историк, писатель Александр Мясников. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по разоблачению фейков. «Она [Георгиевская лента] после войны, как в свое время красная гвоздика, стала символом [Победы]. Потому что вы не можете ведь обернуться в знамя и ходить, а Георгиевская лента — это как знак. Дело в том, что лента абсолютно военный символ. Это военный символ, означающий гвардейские части, гвардию, то есть тех людей, которые были в авангарде <...> Это совершенно принятый символ [Победы]», — рассказал Александр Мясников в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее на церемонии открытия выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» Татьяна Голикова привела слова президента России Владимира Путина о необходимости отстаивать правду о вкладе «отцов, дедов и прадедов» в Великую Победу. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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