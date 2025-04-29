Срывается поставка 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург

В Екатеринбурге поставили на паузу конкурс на поставку 15 трехсекционных трамваев из-за жалобы «Уралтрансмаша» в Федеральную антимонопольную службу. При этом завод не участвует в торгах, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.
«Мэрия хочет купить 15 трамваев, обращается на все четыре завода, которые эти вагоны могут сделать, и в ответ получает четыре коммерческих предложения: из Белоруссии, Усть-Катава, Твери и от завода „Уралтрансмаш“». На основании представленных данных оформляется конкурс, в котором «Уралтрансмаш» не участвует, но ближе к концу закупочных процедур несет заявление в ФАС. Заводские юристы жалуются, что нарушены права участника закупки, в которой их завод даже не участвовал, следует из поста.
Отмечается, что, несмотря на приостановку торгов, город успеет купить транспорт в положенные сроки — до конца года. К тому же конкурсные процедуры могут сэкономить еще на один трамвай.
Ранее URA.RU сообщало, что торги состоялись, а конкурс выиграл московский производитель «ПК Транспортные системы», которого через третьи юрлица связывают с бенефициаром «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым. Составы будут низкопольные, оснащенные кондиционером, табло, USB-разъемами.
Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Все это проходит в рамках большой транспортной реформы, запущенной в начале марта 2024-го. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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