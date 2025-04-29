В Курганской области на майские праздники запретят продажу алкоголя

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Запрет на продажу действует 1 и 9 мая
Запрет на продажу действует 1 и 9 мая Фото:

В Курганской области будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая. Об этом сообщает администрация Шатровского МО со ссылкой на департамент экономического развития региона.

«В соответствии с приказом департамента экономического развития Курганской области, 1 мая 2025 года и 9 мая 2025 года на территории Курганской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении ведомства. Исключением является продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Ранее URA.RU писало, что в марте 2025 года доля граждан, ведущих здоровый образ жизни в Курганской области достигла 29,4%. Это второй показатель среди всех субъектов России.

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В Курганской области будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая. Об этом сообщает администрация Шатровского МО со ссылкой на департамент экономического развития региона. «В соответствии с приказом департамента экономического развития Курганской области, 1 мая 2025 года и 9 мая 2025 года на территории Курганской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении ведомства. Исключением является продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. Ранее URA.RU писало, что в марте 2025 года доля граждан, ведущих здоровый образ жизни в Курганской области достигла 29,4%. Это второй показатель среди всех субъектов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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