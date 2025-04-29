В Курганской области на майские праздники запретят продажу алкоголя

В Курганской области будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая. Об этом сообщает администрация Шатровского МО со ссылкой на департамент экономического развития региона.
«В соответствии с приказом департамента экономического развития Курганской области, 1 мая 2025 года и 9 мая 2025 года на территории Курганской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении ведомства. Исключением является продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.
Ранее URA.RU писало, что в марте 2025 года доля граждан, ведущих здоровый образ жизни в Курганской области достигла 29,4%. Это второй показатель среди всех субъектов России.
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