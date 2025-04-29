Штормовой ветер накроет тюменцев в конце апреля

30 апреля в Тюмени ожидается ветер со скоростью до 18 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото:

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. На город обрушится ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Такую информацию передает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: 30 апреля на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с», — отмечено в уведомлении.

В свою очередь на первомайские выходные прогнозируют дождь и ветер. Температура воздуха не превысит 15 градусов.

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В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. На город обрушится ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Такую информацию передает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: 30 апреля на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с», — отмечено в уведомлении. В свою очередь на первомайские выходные прогнозируют дождь и ветер. Температура воздуха не превысит 15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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