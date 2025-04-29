Штормовой ветер накроет тюменцев в конце апреля

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. На город обрушится ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Такую информацию передает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: 30 апреля на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с», — отмечено в уведомлении.
В свою очередь на первомайские выходные прогнозируют дождь и ветер. Температура воздуха не превысит 15 градусов.
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