Он спокойно преодолевает бездорожье
Утром, 29 апреля, в самый разгар снегопада на видео очевидцы засняли необычную картину. Мужчина в Перми добирался по своим делам на лыжах.
«Он спокойно преодолевает бездорожье. В то время, как рядом в пробках стоят автомобили», — следует из видео, которым с URA.RU поделились подписчики.
Ранее URA.RU сообщало о том, что краевой минтербез посоветовал автомобилистам в Перми пересесть на общественный транспорт. Поскольку в городе существует риск роста числа аварий из-за снегопада.
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