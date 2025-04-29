Замечен пермяк, который передвигается на лыжах в снегопад. Видео

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Он спокойно преодолевает бездорожье
Он спокойно преодолевает бездорожье Фото:

Утром, 29 апреля, в самый разгар снегопада на видео очевидцы засняли необычную картину. Мужчина в Перми добирался по своим делам на лыжах. 

«Он спокойно преодолевает бездорожье. В то время, как рядом в пробках стоят автомобили», — следует из видео, которым с URA.RU поделились подписчики.

Ранее URA.RU сообщало о том, что краевой минтербез посоветовал автомобилистам в Перми пересесть на общественный транспорт. Поскольку в городе существует риск роста числа аварий из-за снегопада. 

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Утром, 29 апреля, в самый разгар снегопада на видео очевидцы засняли необычную картину. Мужчина в Перми добирался по своим делам на лыжах.  «Он спокойно преодолевает бездорожье. В то время, как рядом в пробках стоят автомобили», — следует из видео, которым с URA.RU поделились подписчики. Ранее URA.RU сообщало о том, что краевой минтербез посоветовал автомобилистам в Перми пересесть на общественный транспорт. Поскольку в городе существует риск роста числа аварий из-за снегопада. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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