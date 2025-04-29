Сын Зураба Церетели займет место покойного отца

После смерти Зураба Церетели, который долгие годы возглавлял Российскую академию художеств (РАХ), исполняющим обязанности президента академии назначен его сын, Василий Церетели. Это решение будет действовать до проведения общего собрания членов академии.
«Президиум Российской академии художеств назначил вице-президента Василия Церетели и. о. президента до проведения общего собрания членов академии», — передает ТАСС. Дата проведения собрания пока не объявлена.
Василий Церетели — известный деятель в сфере искусства, вице-президент Российской академии художеств, а также директор Московского музея современного искусства (MMOMA), который был основан его отцом. Зураб Церетели, скончавшийся 22 апреля 2025 года на 92-м году жизни, был выдающимся художником-монументалистом, скульптором и живописцем. Церетели возглавлял РАХ с 1997 года и был основателем MMOMA.
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