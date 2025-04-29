Трамп заявил, что готов занять сторону Украины в конфликте с РФ

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Трамп рассказал, что может занять сторону Украины в конфликте с РФ
Трамп рассказал, что может занять сторону Украины в конфликте с РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности поддержать Украину в ответ на действия российского руководства. Об этом он рассказал в интервью агентству Atlantic.

«Необязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины — да», — сказал Трамп в интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу. Такой ответ президент США дал журналисту, когда тот спросил, способны ли действия российского лидера Владимира Путина повлиять на позицию Вашингтона в данном конфликте.

Глава США также отметил, что у него возникали сложности во взаимодействии с Владимиром Зеленским, подчеркнув его вызывающее поведение во время визита в Белый дом. Ранее стало известно, что у Трампа растет раздражение и разочарование Украиной и Россией.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности поддержать Украину в ответ на действия российского руководства. Об этом он рассказал в интервью агентству Atlantic. «Необязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины — да», — сказал Трамп в интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу. Такой ответ президент США дал журналисту, когда тот спросил, способны ли действия российского лидера Владимира Путина повлиять на позицию Вашингтона в данном конфликте. Глава США также отметил, что у него возникали сложности во взаимодействии с Владимиром Зеленским, подчеркнув его вызывающее поведение во время визита в Белый дом. Ранее стало известно, что у Трампа растет раздражение и разочарование Украиной и Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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