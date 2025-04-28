Трамп все больше раздражается Киевом и Москвой

У президента США Дональда Трампа растет раздражение и разочарование Украиной и Россией. Об настроении американского лидера сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«У него растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент [Трамп] ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала», — сообщила Левитт на брифинге.
Сообщение о настроении Трампа прозвучало на фоне объявления перемирия в период празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его объявил президент РФ Владимир Путин. С 00:00 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия будут приостановлены.
Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, этот «благородный шаг» доказывает готовность РФ к миру. Однако Москва допускает, что Владимир Зеленский снова нарушит перемирие.
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