Трамп все больше раздражается Киевом и Москвой

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Дональд Трамп хочет увидеть полное прекращение огня, сообщили в Белом доме
Дональд Трамп хочет увидеть полное прекращение огня, сообщили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

У президента США Дональда Трампа растет раздражение и разочарование Украиной и Россией. Об настроении американского лидера сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«У него растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент [Трамп] ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала», — сообщила Левитт на брифинге.

Сообщение о настроении Трампа прозвучало на фоне объявления перемирия в период празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его объявил президент РФ Владимир Путин. С 00:00 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия будут приостановлены.

Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, этот «благородный шаг» доказывает готовность РФ к миру. Однако Москва допускает, что Владимир Зеленский снова нарушит перемирие

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У президента США Дональда Трампа растет раздражение и разочарование Украиной и Россией. Об настроении американского лидера сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. «У него растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент [Трамп] ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала», — сообщила Левитт на брифинге. Сообщение о настроении Трампа прозвучало на фоне объявления перемирия в период празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его объявил президент РФ Владимир Путин. С 00:00 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия будут приостановлены. Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, этот «благородный шаг» доказывает готовность РФ к миру. Однако Москва допускает, что Владимир Зеленский снова нарушит перемирие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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