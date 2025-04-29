В Мытищах простились с генерал-лейтенантом Москаликом, погибшим при взрыве авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москалика похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах
Москалика похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах Фото:

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область) прошла церемония прощания с генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом, заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. [Также были] представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны Вооруженных сил РФ», — сказано в сообщении ведомства.

Теракт произошел в подмосковной Балашихе 25 апреля 2025 года. В момент происшествия Москалик проходил рядом с припаркованным автомобилем Volkswagen Golf, когда было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате мощного взрыва военнослужащий скончался на месте. В организации террористического акта обвиняется сотрудник украинских спецслужб Игнат Кузин. По его утверждению, за осуществление взрыва ему пообещали вознаграждение в размере примерно 18 тысяч долларов США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область) прошла церемония прощания с генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом, заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. [Также были] представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны Вооруженных сил РФ», — сказано в сообщении ведомства. Теракт произошел в подмосковной Балашихе 25 апреля 2025 года. В момент происшествия Москалик проходил рядом с припаркованным автомобилем Volkswagen Golf, когда было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате мощного взрыва военнослужащий скончался на месте. В организации террористического акта обвиняется сотрудник украинских спецслужб Игнат Кузин. По его утверждению, за осуществление взрыва ему пообещали вознаграждение в размере примерно 18 тысяч долларов США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...