В Мытищах простились с генерал-лейтенантом Москаликом, погибшим при взрыве авто

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область) прошла церемония прощания с генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом, заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. [Также были] представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны Вооруженных сил РФ», — сказано в сообщении ведомства.
Теракт произошел в подмосковной Балашихе 25 апреля 2025 года. В момент происшествия Москалик проходил рядом с припаркованным автомобилем Volkswagen Golf, когда было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате мощного взрыва военнослужащий скончался на месте. В организации террористического акта обвиняется сотрудник украинских спецслужб Игнат Кузин. По его утверждению, за осуществление взрыва ему пообещали вознаграждение в размере примерно 18 тысяч долларов США.
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