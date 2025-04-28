28 апреля 2025

В Сургуте начался ледоход на Оби. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте тронулся лед
В Сургуте тронулся лед Фото:

Жители Сургута заметили, что на реке Оби начался ледоход. Видео об этом разлетелось по местным соцсетям.

«Обь тронулась!» — сообщают восторженные югорчане. Всего несколько часов назад лед на реке еще стоял.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске уровень воды в Оби приближается к критической отметке. За минувшие сутки прибавилось 23 сантиметра.

Видео — «СургутИнформ-ТВ»

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Жители Сургута заметили, что на реке Оби начался ледоход. Видео об этом разлетелось по местным соцсетям. «Обь тронулась!» — сообщают восторженные югорчане. Всего несколько часов назад лед на реке еще стоял. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске уровень воды в Оби приближается к критической отметке. За минувшие сутки прибавилось 23 сантиметра. Видео — «СургутИнформ-ТВ»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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