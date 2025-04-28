В Сургуте тронулся лед
Жители Сургута заметили, что на реке Оби начался ледоход. Видео об этом разлетелось по местным соцсетям.
«Обь тронулась!» — сообщают восторженные югорчане. Всего несколько часов назад лед на реке еще стоял.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске уровень воды в Оби приближается к критической отметке. За минувшие сутки прибавилось 23 сантиметра.
Видео — «СургутИнформ-ТВ»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!