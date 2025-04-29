Advance: Европа заставит Киев отказаться от перемирия с Россией

В планах у европейских лидеров активно убеждать Украину не соглашаться на перемирие с Россией в период празднования 80-летия Победы. Об этом пишет издание Advance.
«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве», — пишет Advance. Особенно Европа обеспокоена перед датой, обладающей особой символикой для России — 9 Мая.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении перемирия на время празднования годовщины Победы. Режим прекращения огня должен действовать с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая. На этот период планируется полная остановка боевых действий на линии фронта.
Это не первая попытка объявить перемирие. В апреле Владимир Путин уже вводил режим прекращения огня на Пасху — с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. По информации Минобороны РФ, российские войска соблюдали условия перемирия, однако украинская сторона зафиксировала почти пять тысяч нарушений, включая артиллерийские обстрелы и атаки дронами.
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