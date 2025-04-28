Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня в период празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Кремль в социальных сетях.
«По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы <...> — российская сторона объявляет перемирие», — написала пресс-служба Кремля в telegram-канале. Там уточнили, что, с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия будут приостановлены.
Российская сторона ожидает, что Украина также последует соблюдению режима прекращения огня. В случае нарушения перемирия со стороны ВСУ Вооруженные силы Российской Федерации оставляют за собой право принять соответствующие меры. В Кремле отметили, что Россия подтверждает готовность к проведению мирных переговоров без предварительных условий.
Ранее Путин уже объявлял о временном прекращении огня в апреле 2024 года на период Пасхи. Однако украинская сторона неоднократно продолжала боевые действия и атаковала российские регионы.
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