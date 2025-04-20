Пасха под огнем: Украина не по-христиански отреагировала на перемирие, сотни раз атаковав Россию

Президент России Владимир Путин ввел пасхальное перемирие, действующее на всей линии боевого соприкосновения в районе проведения специальной военной операции. В Киеве отказались прекращать огонь.
Так 20 апреля в Донецке были зафиксированы как минимум три взрыва, произошедшие после 9:00 утра. По данным Минобороны РФ, ВСУ совершили почти 1000 ударов дронами с момента начала перемирия. Что произошло за сутки с момента объявления пасхального перемирия — в материале URA.RU.
Путин ввел пасхальное перемирие
Ввод прекращения огня
Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел режим прекращения огня на территории проведения специальной военной операции по случаю празднования Пасхи. Распоряжение российского лидера действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
Перемирие покажет готовность Киева к урегулированию конфликта
Он понадеялся, что Киев последует этому примеру, и также прекратит все атаки в течение этого времени. Путин уточнил, что благодаря этому режиму можно будет судить, готова ли Украина закончить конфликт.
Россия готова к переговорам
Россия всегда готова к переговорам по Украине, уточнил глава РФ. Он также отметил, что Москва приветствует усилия других стран, например США и Китая, предпринимаемые для справедливого урегулирования конфликта.
ВС РФ должны быть готовы к нарушениям
При этом российский лидер заявил, что ВС РФ должны быть готовы к возможным нарушениям. За месяц действия предыдущего моратория на удары по энергетической инфраструктуре украинская сторона свыше ста раз нарушила достигнутые договоренности, уточнил Путин.
На Украине не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь
В ночь на Пасху воздушные атаки по территории Украины не зафиксированы, несмотря на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России о якобы нарушенном перемирии. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные украинских военных и сообщения в telegram-каналах.
Кроме того, по информации украинских военных, в отличие от предыдущих ночей, не поступало сообщений о передвижениях беспилотников «Шахед», а также о пусках управляемых авиационных бомб (КАБов) или ракет. Минобороны также не публиковало сведений о возможных атаках беспилотников на территории России в эту ночь.
Реакция США на введенное перемирие
Перемирие показало открытость РФ к переговорам
Путин пасхальным перемирием дал понять, что Москва готова к мирным переговорам по украинскому кризису, пишет газета The New York Times, со ссылкой на источники. В публикации издания отмечается, что данное решение было принято единолично и преследовало цель показать администрации президента США Дональда Трампа готовность к диалогу.
Пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению
Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники и аналитические материалы, введение пасхального перемирия, объявленного президентом Путиным, может способствовать тому, что Трамп займет более лояльную к России позицию по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что перемирие может создать для ВСУ серьезные логистические проблемы. По мнению CNN, в условиях затишья возможны перебои с поставками и снабжением подразделений.
Реакция других стран
Украина нарушит перемирие и обвинит Россию
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо высказал предположение, что Зеленский, вероятно, поддержит идею пасхального перемирия, однако затем нарушит достигнутые договоренности и попытаться возложить ответственность за срыв перемирия на Россию. Он уточнил, что в случае принятия Киевом предложения о перемирии и его последующего нарушения Европе будет сложно продолжать утверждать, что там не заинтересованы в мире.
Трамп не сможет отказаться от переговоров по Украине
Южнокорейский политолог Чже Сун Хун считат, что после установления пасхального перемирия Трамп не сможет прекратить участие США в мирных переговорах, направленных на урегулирование конфликта в Украине. Он выразил мнение, что тот напротив, будет прилагать больше усилий для их успешного завершения.
У Зеленского есть фора, потому что ему плевать, какими картами играть
Писатель Захар Прилепин отметил, что Зеленский обладает превосходством в информационной борьбе, поскольку способен задействовать различные инструменты для достижения своих задач, в том числе апеллировать к таким понятиям, как «перемирие», «добро» и «Христос». По мнению писателя, у главы Украины есть определенное преимущество: ему позволено прибегать к обману, уклончивости, дерзости и театральности, а благодаря своему актерскому прошлому и ораторским способностям он зачастую опережает оппонентов в риторике.
Реакция Украины на перемирие
Призвал к миру «длиной в век»
Зеленский в пасхальном обращении призвал к миру «длиной в век». Он выразил надежду на единение граждан Украины и светлое будущее страны, заявив, что Пасха объединяет нацию в стремлении к спокойной жизни.
Киев готов придерживаться перемирия
Украинский лидер заявил, что Киев продлит пасхальное перемирие при учете соблюдения тишины со стороны ВС РФ. Он уточнил, что ВСУ будут действовать зеркально.
Зеленский не дал четкого ответа на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Он не стал отвергать эту идею, но и не сказал, что Киев будет соблюдать прекращение огня соблюдать.
Киев продолжит оценивать реальные шаги Москвы о перемирии
Украинская сторона будет анализировать последующие шаги России в связи с заявлением Путина об установлении пасхального перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Заявление о нарушении перемирия
Украинский лидер днем 20 апреля заявил о нарушении Россией пасхального перемирия, обвинив ВС РФ в продолжении активных боевых действий на линии фронта.
По данным Зеленского, вооруженные столкновения и применение тяжелого вооружения со стороны российских войск были зафиксированы в ряде районов. Наиболее активные боевые противостояния он отметил на Покровском и Северском направлениях.
Тишина в Бахмуте
Появилось видео, снятое в украинском Бахмуте в период пасхального перемирия. Местные жители отмечают, что подобное затишье в этом городе не наблюдалось с 2022 года. Соответсвующее кадры опубликованы в соцсетях.
На видео за кадром местный житель отмечает, что подобная тишина не наблюдалась здесь почти три года — с тех пор, как начались боевые действия за этот район. Автор также отмечает, что складывается впечатление завершения конфликта и ощущается атмосфера спокойствия.
Атака ВСУ
Удары под Покровском
Как сообщил военный корреспондент Андрей Филатов, украинские вооруженные силы не прекращают артиллерийские обстрелы и атаки с применением FPV-дронов в районе Покровска. Кроме того, продолжаются обстрелы, осуществляемые украинской армией по территории Курской и Белгородской областей, а также по ЛНР и Запорожской области.
Обстрелы в ЛНР, ДНР, Херсонской области
ВСУ продолжили наносить удары по территориям ЛНР, ДНР и Херсонской области. В пасхальную ночь были зафиксированы обстрелы таких населенных пунктов, как Горловка, Донецк, Кременная, а также города в Херсонской области, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
Удары по ДНР
Утром 20 апреля около 6:30 в Никитовском районе Горловки, расположенном в ДНР, был зафиксирован артиллерийский обстрел со стороны противника. В ходе него противником было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.
Позже, примерно в 9:00, в Донецке средства противовоздушной обороны успешно предотвратили попытку атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. В Калининском районе города загорелась автозаправочная станция, системы ПВО работают в центре
Позже стало известно, что в Донецке прогремело не менее трех взрывов. В одном из городских районов наблюдается значительное задымление. На место инцидента прибыли экстренные службы.
Удары по Херсонской области
На территории Херсонской области волна атак началась вечером 19 апреля. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, украинские подразделения применяли FPV-дроны и минометное вооружение по Алешкам, использовали дроны-камикадзе в Голой Пристани, а в Каховке сбросили с беспилотников не менее шести боеприпасов.
Удары по ЛНР
В Луганской Народной Республике зафиксированы ночные обстрелы пригородных районов Кременной. По словам Мирошника, сообщения о новых атаках со стороны ВСУ продолжают поступать.
ВСУ совершили почти 1000 ударов дронами с момента перемирия
После введения перемирия Вооруженные силы Украины осуществили 900 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Уточняется, что в течении ночи противник применили 48 БПЛА для ударов по территориям РФ. Один из аппаратов был направлен к территории Крыма. Также ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск из орудий и минометов.
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