Многодетный отец, ушедший на СВО, почти неделю пробыл на морозе и выжил ради семьи

Ветеран СВО и отец четверых детей Александр Петров проявил необычайное мужество и стойкость во время боевых действий. Боец был ранен, из-за чего провел на морозе целую неделю и потерял ноги и пальцы рук.
В феврале 2024 года, в ходе зачистки химического завода в Авдеевке, Александр получил ранения в руку и ногу. Он пролежал пять дней под открытым небом при минусовых температурах. «По его словам, в часы просветления памяти вспоминал дом, детей — и сразу окутывало теплом. Это желание увидеть семью и помогло защитнику выжить», — сообщает LIFE. Его нашли и спасли бойцы из другой части, проходящие мимо на боевом задании. К сожалению, из-за обморожения Александру не удалось сохранить ноги и пальцы рук.
После инцидента Петров прошел лечение и реабилитацию в госпитале имени Вишневского, где ему была вручена медаль Жукова. Несмотря на пережитые трудности, Александр подписал новый контракт с Министерством обороны РФ и будет служить в военном комиссариате по Ташлинскому и Илекскому районам Оренбургской области.
Ранее похожий случай произошел с бойцом СВО Александром Федоровым из Якутии, который после тяжелого ранения самостоятельно ампутировал себе ногу и смог выжить, проведя 17 дней на передовой. После длительного лечения он вернулся домой, где его встретили как героя. Оба случая подчеркивают стойкость и мужество российских военнослужащих, оказывающихся в экстремальных условиях.
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