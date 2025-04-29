Главный рекламщик тюменских властей просит запустить трамваи в центре города

В Тюмени во время стратегической сессии по разработке мастер-плана представители бизнес-сообщества предложили запустить трамваи в историческом центре после его глобальной реконструкции. Предложение бизнесмена Александра Андросова передал корреспондент URA.RU с места событий. Компания Александра Андросова на протяжении многих лет выполняет заказы мэрии по украшению города.
«Изучив центр Тюмени мы нашли ряд проблемных точек — одна из них Городищенский лог с оврагом, другая — гаражи вдоль улицы Запольной. Если эти территории подвергнутся реконструкции, то там можно пустить трамваи», — передает слова Андросова корреспондент URA.RU.
Предложение поддержали и представители власти, такую же идею озвучила в своей презентации замдиректора городского департамента потребрынка Оксана Речкина. Компания Александра Андросова — фирма по производству наружной рекламы, более 10 лет занимается производством украшений для города. В частности, его компанией выполнены сердца «Я люблю Тюмень». Ранее URA.RU писало, что во время стратсессии также выбирались главные символы города.
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