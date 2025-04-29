Главный рекламщик тюменских властей просит запустить трамваи в центре города

Бизнесмен Андросов: в тюменском центре есть потенциал для появления трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи в Тюмени придадут городу статусность
Трамваи в Тюмени придадут городу статусность Фото:

В Тюмени во время стратегической сессии по разработке мастер-плана представители бизнес-сообщества предложили запустить трамваи в историческом центре после его глобальной реконструкции. Предложение бизнесмена Александра Андросова передал корреспондент URA.RU с места событий. Компания Александра Андросова на протяжении многих лет выполняет заказы мэрии по украшению города.

«Изучив центр Тюмени мы нашли ряд проблемных точек — одна из них Городищенский лог с оврагом, другая — гаражи вдоль улицы Запольной. Если эти территории подвергнутся реконструкции, то там можно пустить трамваи», — передает слова Андросова корреспондент URA.RU.

Предложение поддержали и представители власти, такую же идею озвучила в своей презентации замдиректора городского департамента потребрынка Оксана Речкина. Компания Александра Андросова — фирма по производству наружной рекламы, более 10 лет занимается производством украшений для города. В частности, его компанией выполнены сердца «Я люблю Тюмень». Ранее URA.RU писало, что во время стратсессии также выбирались главные символы города.

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В Тюмени во время стратегической сессии по разработке мастер-плана представители бизнес-сообщества предложили запустить трамваи в историческом центре после его глобальной реконструкции. Предложение бизнесмена Александра Андросова передал корреспондент URA.RU с места событий. Компания Александра Андросова на протяжении многих лет выполняет заказы мэрии по украшению города. «Изучив центр Тюмени мы нашли ряд проблемных точек — одна из них Городищенский лог с оврагом, другая — гаражи вдоль улицы Запольной. Если эти территории подвергнутся реконструкции, то там можно пустить трамваи», — передает слова Андросова корреспондент URA.RU. Предложение поддержали и представители власти, такую же идею озвучила в своей презентации замдиректора городского департамента потребрынка Оксана Речкина. Компания Александра Андросова — фирма по производству наружной рекламы, более 10 лет занимается производством украшений для города. В частности, его компанией выполнены сердца «Я люблю Тюмень». Ранее URA.RU писало, что во время стратсессии также выбирались главные символы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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