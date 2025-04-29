Европейские лидеры передумали ехать в Киев на 9 мая

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Большинство приглашенных предпочли другие мероприятия
Большинство приглашенных предпочли другие мероприятия Фото:

Ряд европейских лидеров не планирует посещать Киев 9 мая. Об этом сообщает издание Politico.

«Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», — пишет Politico. Однако большинство приглашенных предпочли другие мероприятия. Дональд Туск и Эммануэль Макрон в этот день подпишут договор по вопросам безопасности во французском городе Нанси. Кир Стармер примет участие в оборонном саммите в Осло, а Фридрих Мерц заявил, что не поедет в Киев без широкой европейской делегации.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что приглашение европейским лидерам было направлено с целью подчеркнуть поддержку Украины со стороны Запада и создать альтернативную информационную повестку 9 мая. В этот день в России пройдет масштабное празднование Дня Победы.

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Ряд европейских лидеров не планирует посещать Киев 9 мая. Об этом сообщает издание Politico. «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», — пишет Politico. Однако большинство приглашенных предпочли другие мероприятия. Дональд Туск и Эммануэль Макрон в этот день подпишут договор по вопросам безопасности во французском городе Нанси. Кир Стармер примет участие в оборонном саммите в Осло, а Фридрих Мерц заявил, что не поедет в Киев без широкой европейской делегации. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что приглашение европейским лидерам было направлено с целью подчеркнуть поддержку Украины со стороны Запада и создать альтернативную информационную повестку 9 мая. В этот день в России пройдет масштабное празднование Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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