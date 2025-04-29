Европейские лидеры передумали ехать в Киев на 9 мая

Ряд европейских лидеров не планирует посещать Киев 9 мая. Об этом сообщает издание Politico.
«Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», — пишет Politico. Однако большинство приглашенных предпочли другие мероприятия. Дональд Туск и Эммануэль Макрон в этот день подпишут договор по вопросам безопасности во французском городе Нанси. Кир Стармер примет участие в оборонном саммите в Осло, а Фридрих Мерц заявил, что не поедет в Киев без широкой европейской делегации.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что приглашение европейским лидерам было направлено с целью подчеркнуть поддержку Украины со стороны Запада и создать альтернативную информационную повестку 9 мая. В этот день в России пройдет масштабное празднование Дня Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.