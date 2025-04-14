14 апреля 2025

Стало известно о планах Украины по поводу Парада Победы в РФ

Politico: Киев зазывает политиков ЕС на 9 мая в противовес Параду Победы в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина предложила свою альтернативу российскому параду 9 Мая
Украина предложила свою альтернативу российскому параду 9 Мая Фото:

Украинские власти пригласили европейских представителей посетить страну 9 мая. Этот шаг рассматривается как проявление «дипломатической силы» в ответ на проведение Парада Победы в Москве в тот же день, пишет Politico.

«Глава МИД Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из ЕС, призвав их продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны», — сообщает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести встречу с лидерами коалиционных стран 9 мая. Основной темой обсуждения должны стать «гарантии безопасности» для страны в контексте достижения соглашения о потенциальном прекращении огня с РФ. Источники газеты сообщают, что в настоящее время в ЕС рассматривается вопрос организации визита руководителей политического объединения на Украину, который может состояться в начале мая.

Как ранее писало URA.RU, в параде в честь 80-летия Победы примут участие иностранные военные. При этом ЕС настоятельно рекомендовал странам, стремящимся к вступлению в организацию, воздержаться от участия в Параде Победы в Москве, а также от любых визитов в Российскую Федерацию. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет RT.

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Украинские власти пригласили европейских представителей посетить страну 9 мая. Этот шаг рассматривается как проявление «дипломатической силы» в ответ на проведение Парада Победы в Москве в тот же день, пишет Politico. «Глава МИД Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из ЕС, призвав их продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны», — сообщает издание. Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести встречу с лидерами коалиционных стран 9 мая. Основной темой обсуждения должны стать «гарантии безопасности» для страны в контексте достижения соглашения о потенциальном прекращении огня с РФ. Источники газеты сообщают, что в настоящее время в ЕС рассматривается вопрос организации визита руководителей политического объединения на Украину, который может состояться в начале мая. Как ранее писало URA.RU, в параде в честь 80-летия Победы примут участие иностранные военные. При этом ЕС настоятельно рекомендовал странам, стремящимся к вступлению в организацию, воздержаться от участия в Параде Победы в Москве, а также от любых визитов в Российскую Федерацию. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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