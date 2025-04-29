В Пермском крае за апрель выпало три месячные нормы осадков

В Пермском крае с 1 по 29 апреля количество выпавших осадков превысило норму в десятки раз. Рекордсменом по этому показателю оказался Оханск, где выпало 293% месячной нормы, сообщает ресурс «Метеоролог и я».
«Доля выпавших осадков за 1 — 29 апреля: максимум в Оханске, здесь почти три месячные нормы (293%). Градация „больше нормы“ достигнута повсеместно. Иными словами, на каждой станции сумма осадков более 120%», — информируют авторы ресурса. Также прогнозируется, что за счет дождей, которые ожидаются в крае 30 апреля, значения возрастут еще на 10-30%.
Снегопад, прошедший в Перми 28 апреля, стал рекордным по количеству осадков. Высота снежного покрова оказалась выше ожидаемой и на ряде станций превысила 30 сантиметров.
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