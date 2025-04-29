Десятки студентов педиатрического вуза попались на взятках в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошли массовые задержания студентов Педиатрического университета по обвинению в даче взяток преподавателям. По информации, предоставленной пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета России по городу, задержано не менее 30 студентов.
«В Санкт-Петербурге не менее 30 студентов Педиатрического университета задержаны по делу о взятках преподавателям», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ГСУ Следственного комитета России (СКР) по городу. Также известно, что следственные органы привлекли к уголовной ответственности двух преподавателей учебного заведения за получение взяток согласно статье 290 Уголовного кодекса РФ.
Согласно информации, на данный момент возбуждено около 30 уголовных дел. Основными фигурантами являются иностранные студенты, оплачивавшие суммы от 10 тысяч до 80 тысяч рублей за успешную сдачу экзаменов. Администрация университета активно сотрудничает с правоохранительными органами для разрешения данной ситуации.
Ранее студентов Курганского государственного университета и его филиала (КГСХА) массово отправляли работать на строящийся бассейн в Заозерном районе. Учащихся снимали с занятий и якобы привлекали к переноске стройматериалов и смесей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к вузу. В КГУ заявили, что студенты занимались исключительно уборкой прилегающей территории к бассейну.
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