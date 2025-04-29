Уловом крупных деликатесных рыб похвастался тюменец

Тюменец после рыбалки в Ярковском районе похвастался крупным уловом деликатесных рыб: налимов. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.
«Открыл сезон по налиму на Тоболе в Яроковском районе. Налим брал хорошо с ударом. В основном ловил на небольшую резину на офсете, но несколько первых поймал на мандулу (намбулу). Проводку делал вдоль берега. Глубина 4,5-5 метров», — поделился подробностями рыболов в сообществе «рыбалка в Тюменской области».
Он также отметил, что рыба начала ловить лишь недавно. Он уже был на этом водном объекте две недели назад, однако тогда у него не было ни единой поклевки.
Ранее другой рыбак также поделился своим уловом налимов. Мужчина рыбачил на реке Тобол. Всего получилось поймать пять крупных рыб.
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