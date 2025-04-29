Уловом крупных деликатесных рыб похвастался тюменец

Тюменец поймал крупный улов налимов
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего тюменец выловил пять рыб
Всего тюменец выловил пять рыб Фото:

Тюменец после рыбалки в Ярковском районе похвастался крупным уловом деликатесных рыб: налимов. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

«Открыл сезон по налиму на Тоболе в Яроковском районе. Налим брал хорошо с ударом. В основном ловил на небольшую резину на офсете, но несколько первых поймал на мандулу (намбулу). Проводку делал вдоль берега. Глубина 4,5-5 метров», — поделился подробностями рыболов в сообществе «рыбалка в Тюменской области».

Он также отметил, что рыба начала ловить лишь недавно. Он уже был на этом водном объекте две недели назад, однако тогда у него не было ни единой поклевки.

Ранее другой рыбак также поделился своим уловом налимов. Мужчина рыбачил на реке Тобол. Всего получилось поймать пять крупных рыб.

Тюменец похвастался уловом налимов
Тюменец похвастался уловом налимов
Фото:

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Тюменец после рыбалки в Ярковском районе похвастался крупным уловом деликатесных рыб: налимов. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях. «Открыл сезон по налиму на Тоболе в Яроковском районе. Налим брал хорошо с ударом. В основном ловил на небольшую резину на офсете, но несколько первых поймал на мандулу (намбулу). Проводку делал вдоль берега. Глубина 4,5-5 метров», — поделился подробностями рыболов в сообществе «рыбалка в Тюменской области». Он также отметил, что рыба начала ловить лишь недавно. Он уже был на этом водном объекте две недели назад, однако тогда у него не было ни единой поклевки. Ранее другой рыбак также поделился своим уловом налимов. Мужчина рыбачил на реке Тобол. Всего получилось поймать пять крупных рыб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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