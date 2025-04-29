В результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины, пострадали 16 мирных жителей. Среди раненых оказался годовалый ребенок. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.
«Шестнадцать раненых. <...> Среди пострадавших годовалый ребёнок», — написал Приходько в своем telegram-канале. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
Вооруженные силы Российской Федерации активизировали наступательные действия в городе Часов Яр, расположенном в Донецкой Народной Республике, с целью установления полного контроля над данной территорией. В ходе проведенной операции российские подразделения продвинулись вперед, заняв три новых позиции и вытеснив противостоящие силы к западным окраинам города.
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