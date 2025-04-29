ВС РФ освобождают Часов Яр: карта СВО на Украине на 29 апреля

Российская армия начала интенсивное наступление в городе Часов Яр в ДНР для установления полного контроля над ним — в результате рывка военнослужащие ВС РФ заняли три новые позиции и оттеснили противника к западным окраинам. Также войска России продолжают наступление в Сумской области для создания буферной зоны, которая призвана обезопасить Курскую область, все еще подвергающуюся атакам дронов и артиллерии ВСУ. О расстановке сил на фронте и ходе боев — в материале URA.RU.
ДНР
Часовоярское направление
Российские войска начали интенсивные боевые действия с целью установления контроля над городом Часов Яр. В ходе наступления российские бойцы заняли три новых рубежа в черте города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — заявил Андрей Марочко. По его словам, подразделения российских вооруженных сил начали активное вытеснение украинских военных на западные окраины города.
Военный эксперт также отметил, что украинские войска в ответ на продвижение российских подразделений усилили применение ударных беспилотников. По его оценке, ВСУ стремятся сдержать наступление и удержать свои позиции, используя преимущественно дроны для нанесения ударов по российским военным объектам и средствам обеспечения наступления.
Григоровка и Золотаревка
Российские военные вплотную подошли к населенному пункту Григоровка, а также сковали подразделения ВСУ у поселка Золотаревка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка», — рассказал Марочко. По его словам, в этом районе были уничтожены два опорных пункта противника. Кроме того, российские силы сковали подразделения ВСУ у Золотаревки, перерезав украинским военным пути для переброски резервов с территории Верхнекаменского.
Марочко также отметил, что несмотря на сложившуюся обстановку, для украинских подразделений основным путем снабжения на данном участке фронта остается Серебрянка. По словам эксперта, ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной и требует пристального внимания обеих сторон.
Горловка
Двое мужчин получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в Горловке. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации в официальном telegram-канале. Пострадавшие были оперативно госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
Су-34 ударил по пункту управления дронов ВСУ
Экипаж российского многоцелевого сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС успешно поразил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также место запуска вражеских дронов. Для нанесения удара были использованы авиабомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило осуществить атаку по заранее определенным координатам. После получения подтверждения от разведывательных подразделений о ликвидации цели, самолет с экипажем благополучно возвратился на исходный аэродром. Об этом пишет «Пятый канал».
Белгородская область
Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, куда ранее пытались прорваться отдельные группы украинских военных, полностью зачищены российскими силами. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию, противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа „Ахмат“ были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта», — рассказал Алаудинов.
Ни один военнослужащий ВС Украины, предпринявший попытку проникновения в населенный пункт Поповка Белгородской области, не вернулся. Об этом сообщил украинский военнослужащий Александр Гетрик, который попал в плен к ВС РФ.
Харьковская область
ВСУ активизировали свою деятельность в Харьковской области, проводя ротации и создавая новые, в том числе ложные, позиции у населенных пунктов Казачья Лопань и Старица. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«За последние несколько суток отмечается активизация вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Казачья Лопань. На некоторых участках идет наращивание сил и средств, также противник проводит ротационные мероприятия. Северо-западнее Стариц отмечены новые позиции украинских боевиков, часть из которых являются ложными», — сообщил Марочко. Эксперт также уточнил, что в районе Липцов российские бойцы зафиксировали перегруппировку подразделений ВСУ и обустройство новых позиций силами противника.
Сумская область
Украинское военное командование начало перебрасывать резервы с запорожского направления в Сумскую область в связи с потерей боеспособности ряда подразделений и кадровыми перестановками на уровне командования. Об этом сообщили российские силовые структуры.
По данным источников, в 67-й бригаде, которая ранее входила в состав организации «Правый сектор»* (признана террористической и запрещена в РФ — прим. URA.RU), произошла смена командира: должность занял сын бывшего главы Генштаба ВСУ Александр Шаптала. «На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с запорожского направления, откуда были передислоцированы подразделения 110-й отдельной механизированной бригады», — сообщили собеседники агентства.
Источники также отмечают, что вероятность наступления российских войск на Сумы негативно сказалась на и без того невысоком авторитете главнокомандующего ВСУ Александра Сырского среди военнослужащих. В настоящее время, по словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, продолжается формирование зоны безопасности в приграничных районах Сумской области.
ВСУ продолжают наносить удары по освобожденным районам Курской области с применением артиллерии и БПЛА. В целях обеспечения безопасности российских граждан подразделения ВС РФ осуществляют продвижение на территории Сумской области, формируя буферную зону. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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