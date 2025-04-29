Лавров: скоро мир увидит взаимность интересов РФ и США

В скором времени появятся убедительные свидетельства наличия взаимных интересов между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время», — сказал Лавров.
Лавров также подчеркнул, что Россия намерена поддерживать прозрачный характер взаимоотношений с США, при этом не допуская ущерба для устойчивых традиционных связей с ее стратегическими союзниками и единомышленниками. Он добавил, что работа с ними сейчас идет «по самым разным направлениям».
Выступая на заседании глав МИД стран БРИКС в Бразилии, Лавров подробно представил российскую точку зрения относительно урегулирования ситуации на Украине, передает «Царьград». Данный визит акцентировал значимость международного взаимодействия при поиске путей разрешения конфликтов.
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