Дмитрий Махонин завершил важный этап предвыборной кампании

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин завершил активный этап участия в праймериз «Единой России». Сегодня, 29 апреля, у него состоялась последняя встреча с первичными организациями. Как сообщил корреспонденту URA.RU первый замсекретаря реготделения ЕР Вячеслав Григорьев, обязательная норма представительства в 75% была соблюдена.
«Более 75% секретарей первичных и местных отделений прибыли на встречи с кандидатами. Точные цифры будут известны после анализа протоколов по итогам четырех прошедших встреч», — заявил Григорьев.
Предварительное голосование было объявлено 19 марта. Помимо Махонина в нем участвовал замсекретаря реготделения ЕР, депутат заксобрания Александр Козюков. Им надо было встретиться не менее, чем с 75% секретарей первичных и местных ЕР. Встречи прошли в Чернушке (17 апреля), в Кудымкаре (18 апреля), в Березниках (25 апреля) и в Перми (29 апреля). После этого по процедуре президиум реготделения ЕР должен предложить кандидата Генсовету ЕР. А после согласования кандидатуру официально выдвинет региональная конференция. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин получил поддержку президента РФ Владимира Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!