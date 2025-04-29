Дмитрий Махонин завершил важный этап предвыборной кампании

Дмитрий Махонин провел последнюю встречу в рамках праймериз ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встречи проходили в течение апреля
Встречи проходили в течение апреля Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин завершил активный этап участия в праймериз «Единой России». Сегодня, 29 апреля, у него состоялась последняя встреча с первичными организациями. Как сообщил корреспонденту URA.RU первый замсекретаря реготделения ЕР Вячеслав Григорьев, обязательная норма представительства в 75% была соблюдена.

«Более 75% секретарей первичных и местных отделений прибыли на встречи с кандидатами. Точные цифры будут известны после анализа протоколов по итогам четырех прошедших встреч», — заявил Григорьев.

Предварительное голосование было объявлено 19 марта. Помимо Махонина в нем участвовал замсекретаря реготделения ЕР, депутат заксобрания Александр Козюков. Им надо было встретиться не менее, чем с 75% секретарей первичных и местных ЕР. Встречи прошли в Чернушке (17 апреля), в Кудымкаре (18 апреля), в Березниках (25 апреля) и в Перми (29 апреля). После этого по процедуре президиум реготделения ЕР должен предложить кандидата Генсовету ЕР. А после согласования кандидатуру официально выдвинет региональная конференция. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин получил поддержку президента РФ Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин завершил активный этап участия в праймериз «Единой России». Сегодня, 29 апреля, у него состоялась последняя встреча с первичными организациями. Как сообщил корреспонденту URA.RU первый замсекретаря реготделения ЕР Вячеслав Григорьев, обязательная норма представительства в 75% была соблюдена. «Более 75% секретарей первичных и местных отделений прибыли на встречи с кандидатами. Точные цифры будут известны после анализа протоколов по итогам четырех прошедших встреч», — заявил Григорьев. Предварительное голосование было объявлено 19 марта. Помимо Махонина в нем участвовал замсекретаря реготделения ЕР, депутат заксобрания Александр Козюков. Им надо было встретиться не менее, чем с 75% секретарей первичных и местных ЕР. Встречи прошли в Чернушке (17 апреля), в Кудымкаре (18 апреля), в Березниках (25 апреля) и в Перми (29 апреля). После этого по процедуре президиум реготделения ЕР должен предложить кандидата Генсовету ЕР. А после согласования кандидатуру официально выдвинет региональная конференция. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин получил поддержку президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...