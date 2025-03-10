Президент России Владимир Путин устроил пермским элитам стресс-тест перед выборами в сентябре 2025 года. На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным глава государства отметил, что регион достиг хороших результатов в промышленности и социальной сфере. Как объяснили эксперты URA.RU, Махонин не обладает достаточным политическим весом и приехал в Кремль, чтобы получить поддержку Путина перед выдвижением на второй срок.
В начале встречи Путин дал Махонину карт-бланш в выборе тем. В качестве приоритетов для обсуждения губернатор обозначил образование, итоги развития региона за пять лет и, конечно же, поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Махонин отметил, что в Пермском крае много полезных ископаемых, но главное богатство — люди, ведь в регионе проживают 300 тысяч семей с детьми. Край занимает второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, добавил губернатор.
«Вот я смотрю, первое место по качеству школьного образования. Но все-таки свыше 25% школьников ходят во вторую смену», — заметил глава государства.
За последний год в Пермском крае построили 36 школ, еще 30 запланированы на следующую пятилетку, поспешил ответить Махонин. Глава региона заверил президента, что знает, как сократить потребность во второй смене.
Путин тут же заметил, что регион занимает третье место по темпам расселения аварийного жилья. Тем не менее его очень много, считает губернатор. «Мы понимаем, что это задача следующей пятилетки», — добавил Махонин.
“Отлично. Смотрите, у вас с 2020 года удвоился объем ВРП, почти удвоился. Хорошие показатели”, — отметил Путин.
Как объяснил губернатор Пермского края, экономический успех во многом связан с ростом обрабатывающей промышленности. В регионе реализуется сразу несколько инвестпроектов, добавил Махонин. «Еще могу заострить — вроде бы небольшой проект „Чайковский текстиль“ — 1,1 млрд рублей, но фактически это четверть тканей для Вооруженных Сил и для наших нефтяников и газовиков», — уточнил глава региона.
У Махонина недостаточно аппаратного веса и поддержки, чтобы легко пройти предстоящие в сентябре выборы, поэтому президент стабилизирует политическую ситуацию в регионе, считает директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. Хоть эта тема и не прозвучала на встрече, совершенно понятно, что Махонин приехал в Кремль именно за поддержкой, добавил политолог.
“Махонин не то чтобы супер-управленец, не звезда, такой середнячок. Маятник его поддержки со стороны местных качается. Путин устроил стресс-тест для пермских элит, лоббистов, чтобы подтолкнуть политическую ситуацию в регионе в сторону Махонина”, — заявил политолог.
Нельзя сказать, что за пять лет вокруг Махонина сплотились все региональные элиты, продолжил Маркелов. По его словам, крупные местные промышленники и нефтяники «просто приняли его по умолчанию». В качестве показательного примера собеседник URA.RU привел губернатора ХМАО Руслана Кухарука, который занял пост только осенью 2024 году, но встречается с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым, а в регионе появляются новые проекты. У Махонина такой практики нет, заявил политолог. Не стоит забывать и то, что «сидит маленькой ниточкой в его политической судьбе»: он выходец из партии «Яблоко», а не единоросс, добавил Маркелов. В «Единую Россию» Махонин вступил в ноябре 2023 года.
По словам политолога Александра Асафова, Махонину все же удалось выстроить рабочие взаимоотношения с крупным бизнесом разного профиля: «Уралкалием», «Сибуром», «ЕвроХимом», нефтяниками и газовиками. «У Махонина, если он примет решение о выдвижении, все получится. Поддержка президента у него есть», — уверен политолог.
Пермские элиты не станут обострять обстановку в регионе в период спецоперации, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В ряде национальных республик еще есть попытки раскачать ситуацию: в Дагестане, Башкортостане, Якутии, может быть, в Забайкальском крае что-то подобное могло бы произойти. В Перми ничего не ожидается», — говорит собеседник URA.RU.
Путину важна политическая стабильность в Пермском крае, потому что это один из ключевых регионов страны, мощный промышленный центр, добавил руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, достижения региона в социальной сфере, поддержка участников СВО, развитие спортивной инфраструктуры не могли оставить президента равнодушным. «Доклад явно должен был понравиться. Встреча удовлетворила Путина, а акции Махонина пошли вверх», — резюмировал политолог.
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