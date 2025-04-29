Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров с Киевом

Обьявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы показывает готовность к проведению прямых переговоров с Украиной без выдвижения каких-либо предварительных условий. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Предложение Путина о перемирии ко дню победы — это начало прямых переговоров с Киевом, без предварительных условий», — отмечает Лавров. Такое заявление министр сделал в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии. Трансляция его выступления ведется на сайте российского ведомства.
Ранее Путин объявил о перемирии на период празднования 80-летия Победы. С 8 по 11 мая боевые действия будут приостановлены.
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