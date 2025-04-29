Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров с Киевом

Лавров: РФ выступает за прямые переговоры с Украиной без предварительных условий
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Лавров выступил на пресс-конференции в Бразилии
Лавров выступил на пресс-конференции в Бразилии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Обьявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы показывает готовность к проведению прямых переговоров с Украиной без выдвижения каких-либо предварительных условий. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Предложение Путина о перемирии ко дню победы — это начало прямых переговоров с Киевом, без предварительных условий», — отмечает Лавров. Такое заявление министр сделал в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии. Трансляция его выступления ведется на сайте российского ведомства.

Ранее Путин объявил о перемирии на период празднования 80-летия Победы. С 8 по 11 мая боевые действия будут приостановлены.

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Обьявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы показывает готовность к проведению прямых переговоров с Украиной без выдвижения каких-либо предварительных условий. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров.  «Предложение Путина о перемирии ко дню победы — это начало прямых переговоров с Киевом, без предварительных условий», — отмечает Лавров. Такое заявление министр сделал в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии. Трансляция его выступления ведется на сайте российского ведомства. Ранее Путин объявил о перемирии на период празднования 80-летия Победы. С 8 по 11 мая боевые действия будут приостановлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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