Российские бойцы в Горнале взяли автоматы, пулеметы и винтовки НАТО

Бойцы ВС РФ изъяли бесшумные польские минометы в освобожденном Горнале
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Бойцы ВС РФ захватили автоматы и пулеметы НАТО, которые использовали ВСУ
Бойцы ВС РФ захватили автоматы и пулеметы НАТО, которые использовали ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

В селе Горналь Курской области, недавно освобожденном российскими войсками, военнослужащие 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса изъяли бесшумные польские минометы и другое оружие, состоящее на вооружении стран НАТО. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь.

«В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в числе трофеев оказались автоматы, пулеметы, а также крупнокалиберные снайперские винтовки западного производства, которые использовали ВСУ. Помимо этого, военнослужащие России взяли в свое распоряжение бесшумные минометы польского производства, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Во время освобождения Горналя ВС РФ столкнулись с противодействием со стороны наемников из Польши, США и Турции. Командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол представил трофейные шевроны, среди которых, по его словам, имеется знак, подтверждающий участие турецких наемников, передает RT.

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В селе Горналь Курской области, недавно освобожденном российскими войсками, военнослужащие 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса изъяли бесшумные польские минометы и другое оружие, состоящее на вооружении стран НАТО. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь. «В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в числе трофеев оказались автоматы, пулеметы, а также крупнокалиберные снайперские винтовки западного производства, которые использовали ВСУ. Помимо этого, военнослужащие России взяли в свое распоряжение бесшумные минометы польского производства, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Во время освобождения Горналя ВС РФ столкнулись с противодействием со стороны наемников из Польши, США и Турции. Командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол представил трофейные шевроны, среди которых, по его словам, имеется знак, подтверждающий участие турецких наемников, передает RT.
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