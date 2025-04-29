Европейские дети размахивают знаменами нацистов: главные заявления Путина и Лукашенко с форума в Волгограде

Лукашенко снова призвал не верить странам Запада на слово
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Лукашенко возложили букеты красных роз к могиле маршала СССР Василия Чуйкова
Путин и Лукашенко возложили букеты красных роз к могиле маршала СССР Василия Чуйкова Фото:

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в форуме «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде. Мероприятие, организованное Парламентским собранием Союза Беларуси и России, приурочено к 80-летию Великой Победы. Основные заявления лидеров двух стран читайте в материале URA.RU.

Путин отметил, что российский и белорусский народы навсегда запомнят уроки войны
Путин отметил, что российский и белорусский народы навсегда запомнят уроки войны
Фото:

Ключевые заявления российского лидера

  • Необходимо принять все возможные меры для предотвращения возрождения нацистской идеологии.
  • Создать при парламентском собрании (России и Белоруссии — ред.) комиссию по сохранению исторической памяти
  • Евразия должна стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития.
  • Необходимо создать архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других.
Лукашенко положительно отреагировал на почетный караул и приветственное угощение
Лукашенко положительно отреагировал на почетный караул и приветственное угощение
Фото:

Ключевые заявления лидера Белоруссии

  • Форум в Волгограде — не только дань прошлому, но и обращение к истории ради защиты настоящего и будущего.
  • Мы не забываем о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму.
  • Молодежь в Прибалтике и на Украине размахивает знаменами нацистов с молчаливого согласия Запада, но мы молчать не должны.
  • Для защиты исторической памяти нужно делать еще больше, нельзя расслабляться, нельзя верить никаким покаяниям, нужно верить только делам и фактам.
  • Мы должны, зубами вцепившись, держаться за историческую память.
  • В мире идет этап войны в СМИ за умы, но ее следующим этапом может быть горячая война.
Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»
Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»
Фото:

Путин и Лукашенко почтили память павших защитников Волгограда

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Главы государств отдали дань памяти героям, защитившим город в годы Великой Отечественной войны.

Президенты вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула. После основной церемонии лидеры двух стран возложили букеты красных роз к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане. Чуйков был одним из ключевых военачальников битвы за Сталинград, командовал 62-й армией, сыгравшей решающую роль в обороне города.

Сталинградская битва стала одним из ключевых событий Второй мировой войны, определивших исход борьбы с нацизмом. Ежегодно на Мамаевом кургане проходят памятные мероприятия, в которых участвуют российские и зарубежные лидеры, чтобы почтить память павших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в форуме «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде. Мероприятие, организованное Парламентским собранием Союза Беларуси и России, приурочено к 80-летию Великой Победы. Основные заявления лидеров двух стран читайте в материале URA.RU. Ключевые заявления российского лидера Ключевые заявления лидера Белоруссии Путин и Лукашенко почтили память павших защитников Волгограда Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Главы государств отдали дань памяти героям, защитившим город в годы Великой Отечественной войны. Президенты вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула. После основной церемонии лидеры двух стран возложили букеты красных роз к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане. Чуйков был одним из ключевых военачальников битвы за Сталинград, командовал 62-й армией, сыгравшей решающую роль в обороне города. Сталинградская битва стала одним из ключевых событий Второй мировой войны, определивших исход борьбы с нацизмом. Ежегодно на Мамаевом кургане проходят памятные мероприятия, в которых участвуют российские и зарубежные лидеры, чтобы почтить память павших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...