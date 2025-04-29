Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в форуме «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде. Мероприятие, организованное Парламентским собранием Союза Беларуси и России, приурочено к 80-летию Великой Победы. Основные заявления лидеров двух стран читайте в материале URA.RU.
Ключевые заявления российского лидера
- Необходимо принять все возможные меры для предотвращения возрождения нацистской идеологии.
- Создать при парламентском собрании (России и Белоруссии — ред.) комиссию по сохранению исторической памяти
- Евразия должна стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития.
- Необходимо создать архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других.
Ключевые заявления лидера Белоруссии
- Форум в Волгограде — не только дань прошлому, но и обращение к истории ради защиты настоящего и будущего.
- Мы не забываем о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму.
- Молодежь в Прибалтике и на Украине размахивает знаменами нацистов с молчаливого согласия Запада, но мы молчать не должны.
- Для защиты исторической памяти нужно делать еще больше, нельзя расслабляться, нельзя верить никаким покаяниям, нужно верить только делам и фактам.
- Мы должны, зубами вцепившись, держаться за историческую память.
- В мире идет этап войны в СМИ за умы, но ее следующим этапом может быть горячая война.
Путин и Лукашенко почтили память павших защитников Волгограда
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Главы государств отдали дань памяти героям, защитившим город в годы Великой Отечественной войны.
Президенты вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула. После основной церемонии лидеры двух стран возложили букеты красных роз к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане. Чуйков был одним из ключевых военачальников битвы за Сталинград, командовал 62-й армией, сыгравшей решающую роль в обороне города.
Сталинградская битва стала одним из ключевых событий Второй мировой войны, определивших исход борьбы с нацизмом. Ежегодно на Мамаевом кургане проходят памятные мероприятия, в которых участвуют российские и зарубежные лидеры, чтобы почтить память павших.
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