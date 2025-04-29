Лавров: Россия знает цену призывов киевского режима к перемирию

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Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, заявил Лавров
Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, заявил Лавров Фото:

В Москве осведомлены о подлинной сути инициатив Киева, касающихся установления режима прекращения огня. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ.  

Ранее Кремль сообщил, что по распоряжению президента России Владимира Путина в связи с 80-й годовщиной Победы с 00:00 мск 8 мая по 00:00 мск 11 мая на линии соприкосновения будет введено перемирие — все боевые действия на этот период приостанавливаются.

В ответ на решение Москвы Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и безусловного прекращения огня сроком не менее чем на 30 дней.

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В Москве осведомлены о подлинной сути инициатив Киева, касающихся установления режима прекращения огня. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.  «Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ.   Ранее Кремль сообщил, что по распоряжению президента России Владимира Путина в связи с 80-й годовщиной Победы с 00:00 мск 8 мая по 00:00 мск 11 мая на линии соприкосновения будет введено перемирие — все боевые действия на этот период приостанавливаются. В ответ на решение Москвы Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и безусловного прекращения огня сроком не менее чем на 30 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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