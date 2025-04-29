Лавров: Россия знает цену призывов киевского режима к перемирию

В Москве осведомлены о подлинной сути инициатив Киева, касающихся установления режима прекращения огня. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ.
Ранее Кремль сообщил, что по распоряжению президента России Владимира Путина в связи с 80-й годовщиной Победы с 00:00 мск 8 мая по 00:00 мск 11 мая на линии соприкосновения будет введено перемирие — все боевые действия на этот период приостанавливаются.
В ответ на решение Москвы Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и безусловного прекращения огня сроком не менее чем на 30 дней.
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