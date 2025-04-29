Американский и сенегальский рэпер Akon (настоящее имя Алиан Дамала Тиам) выступит с концертом в Москве в августе 2025 года. Исполнитель потребовал, чтобы в его гримерке находились травяные сборы, варенье, фрукты и овощи. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Артист запросил иван-чай, варенье, клубничный джем и другие полезные продукты», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что за выступление артист получит менее миллиона долларов США.
Концерт рэпера пройдет на площадке «ЦСКА Арена». Последний раз Akon посещал Москву в 2014 году.
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