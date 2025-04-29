Рэпер Akon спустя десять лет возвращается в Россию с концертом: какие требования удивили организаторов

Рэпер Akon для концерта в Москве запросил иван-чай, варенье и клубничный джем
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Исполнитель потребовал, чтобы в его гримерке были лишь натуральные продукты
Исполнитель потребовал, чтобы в его гримерке были лишь натуральные продукты Фото:

Американский и сенегальский рэпер Akon (настоящее имя Алиан Дамала Тиам) выступит с концертом в Москве в августе 2025 года. Исполнитель потребовал, чтобы в его гримерке находились травяные сборы, варенье, фрукты и овощи. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Артист запросил иван-чай, варенье, клубничный джем и другие полезные продукты», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что за выступление артист получит менее миллиона долларов США.

Концерт рэпера пройдет на площадке «ЦСКА Арена». Последний раз Akon посещал Москву в 2014 году.

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Американский и сенегальский рэпер Akon (настоящее имя Алиан Дамала Тиам) выступит с концертом в Москве в августе 2025 года. Исполнитель потребовал, чтобы в его гримерке находились травяные сборы, варенье, фрукты и овощи. Об этом сообщают telegram-каналы. «Артист запросил иван-чай, варенье, клубничный джем и другие полезные продукты», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что за выступление артист получит менее миллиона долларов США. Концерт рэпера пройдет на площадке «ЦСКА Арена». Последний раз Akon посещал Москву в 2014 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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