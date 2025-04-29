Инструменты для объективного наблюдения за соблюдением предлагаемого 30-дневного режима прекращения огня на территории Украины в настоящее время отсутствуют. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия (30-дневного — прим. URA.RU)» — заявил Лавров в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии. Глава российского МИДа отметил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, для эффективного функционирования и достижения целей 30-дневного перемирия требуется установить строгий и прозрачный мониторинг ситуации по всей линии соприкосновения.
Такие меры необходимы для точной фиксации всех действий сторон, поскольку широко известна способность украинских властей к организации провокаций, отметил Лавров. По его словам, нет оснований сомневаться, что такие провокационные действия продолжились бы вне зависимости от порядка реализации перемирия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не высказал свою позицию относительно предложенного Путиным режима прекращения огня в связи с 80-летней годовщиной Победы. Москва ожидает от украинской стороны присоединения к установленному перемирию, передает RT.
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