Лавров: честных механизмов для мониторинга 30-дневного перемирия на Украине нет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров отметил, что Киев продолжит совершать провокации
Лавров отметил, что Киев продолжит совершать провокации Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Инструменты для объективного наблюдения за соблюдением предлагаемого 30-дневного режима прекращения огня на территории Украины в настоящее время отсутствуют. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия (30-дневного — прим. URA.RU)» — заявил Лавров в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии. Глава российского МИДа отметил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, для эффективного функционирования и достижения целей 30-дневного перемирия требуется установить строгий и прозрачный мониторинг ситуации по всей линии соприкосновения.

Такие меры необходимы для точной фиксации всех действий сторон, поскольку широко известна способность украинских властей к организации провокаций, отметил Лавров. По его словам, нет оснований сомневаться, что такие провокационные действия продолжились бы вне зависимости от порядка реализации перемирия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не высказал свою позицию относительно предложенного Путиным режима прекращения огня в связи с 80-летней годовщиной Победы. Москва ожидает от украинской стороны присоединения к установленному перемирию, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инструменты для объективного наблюдения за соблюдением предлагаемого 30-дневного режима прекращения огня на территории Украины в настоящее время отсутствуют. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия (30-дневного — прим. URA.RU)» — заявил Лавров в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии. Глава российского МИДа отметил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, для эффективного функционирования и достижения целей 30-дневного перемирия требуется установить строгий и прозрачный мониторинг ситуации по всей линии соприкосновения. Такие меры необходимы для точной фиксации всех действий сторон, поскольку широко известна способность украинских властей к организации провокаций, отметил Лавров. По его словам, нет оснований сомневаться, что такие провокационные действия продолжились бы вне зависимости от порядка реализации перемирия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не высказал свою позицию относительно предложенного Путиным режима прекращения огня в связи с 80-летней годовщиной Победы. Москва ожидает от украинской стороны присоединения к установленному перемирию, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...