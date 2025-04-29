29 апреля 2025

США пригрозили выходом из переговоров России и Украины по миру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявление о возможном выходе из переговоров сделал представитель Госдепа США
Заявление о возможном выходе из переговоров сделал представитель Госдепа США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса в качестве посредников, если прогресса на пути к достижению мира не будет. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса», — Сказала Брюс на пресс-конференции. Ее транслировал сайт Госдепа США. Она подчеркнула, что имеет ввиду выход из переговорного процесса в качестве посредников.

Неделя с 28 апреля по 4 мая должна стать ключевой для урегулирования украинского конфликта. Об этом ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты также примут решение о своем участии в переговорах по итогу этой недели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса в качестве посредников, если прогресса на пути к достижению мира не будет. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. «Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса», — Сказала Брюс на пресс-конференции. Ее транслировал сайт Госдепа США. Она подчеркнула, что имеет ввиду выход из переговорного процесса в качестве посредников. Неделя с 28 апреля по 4 мая должна стать ключевой для урегулирования украинского конфликта. Об этом ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты также примут решение о своем участии в переговорах по итогу этой недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...