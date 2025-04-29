США пригрозили выходом из переговоров России и Украины по миру

США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса в качестве посредников, если прогресса на пути к достижению мира не будет. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса», — Сказала Брюс на пресс-конференции. Ее транслировал сайт Госдепа США. Она подчеркнула, что имеет ввиду выход из переговорного процесса в качестве посредников.
Неделя с 28 апреля по 4 мая должна стать ключевой для урегулирования украинского конфликта. Об этом ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты также примут решение о своем участии в переговорах по итогу этой недели.
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