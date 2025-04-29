Симоньян сделала комплимент Стоуну, напомнившему о роли СССР в ВОВ

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT назвала «прекрасным» американского кинорежиссера Оливера Стоуна за его слова о вкладе советских солдат в победу во Второй мировой войне. Об этом она написала в соцсетях.
«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — процитировала Стоуна Симоньян в своем Telegram-канале, подписав его слова: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне „Знание. Первые“.
Вопрос о том, кто внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне, остается предметом споров между Россией и странами Запада. Согласно опросам, большинство россиян считают СССР главным победителем, а на Западе чаще приписывают ключевую роль США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.