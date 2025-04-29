29 апреля 2025

Симоньян сделала комплимент Стоуну, напомнившему о роли СССР в ВОВ

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Симоньян опубликовала цитату Стоуна, назвав его «прекрасным»
Симоньян опубликовала цитату Стоуна, назвав его «прекрасным» Фото:

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT назвала «прекрасным» американского кинорежиссера Оливера Стоуна за его слова о вкладе советских солдат в победу во Второй мировой войне. Об этом она написала в соцсетях.

«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — процитировала Стоуна Симоньян в своем Telegram-канале, подписав его слова: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне „Знание. Первые“.

Вопрос о том, кто внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне, остается предметом споров между Россией и странами Запада. Согласно опросам, большинство россиян считают СССР главным победителем, а на Западе чаще приписывают ключевую роль США.

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Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT назвала «прекрасным» американского кинорежиссера Оливера Стоуна за его слова о вкладе советских солдат в победу во Второй мировой войне. Об этом она написала в соцсетях. «Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — процитировала Стоуна Симоньян в своем Telegram-канале, подписав его слова: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне „Знание. Первые“. Вопрос о том, кто внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне, остается предметом споров между Россией и странами Запада. Согласно опросам, большинство россиян считают СССР главным победителем, а на Западе чаще приписывают ключевую роль США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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