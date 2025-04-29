29 апреля 2025

ВСУ ударили по домам в Рыльске Курской области, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв запечатлели очевидцы на видео, которое начали публиковать telegram-каналы
Взрыв запечатлели очевидцы на видео, которое начали публиковать telegram-каналы Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Украинские боевики атаковали Рыльск (Курская область), в результате чего пострадали три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате ударов пострадали трое жителей.

«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, есть еще один пострадавший, который от госпитализации отказался.

Ранее ВСУ также предприняли попытку атаковать слободу Белая в Курской области. Тогда сообщалось о повреждении местной школы и маслозавода.

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Украинские боевики атаковали Рыльск (Курская область), в результате чего пострадали три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате ударов пострадали трое жителей. «В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, есть еще один пострадавший, который от госпитализации отказался. Ранее ВСУ также предприняли попытку атаковать слободу Белая в Курской области. Тогда сообщалось о повреждении местной школы и маслозавода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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