29 апреля 2025

В Пакистане назвали сроки, когда Индия нанесет удар

Министр информации Пакистана предрек атаку Индии в следующие 24-36 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пакистан с рабочим визитом., чвк, наемники, армия пакистана, военнослужащие пакистана, повстанцы
Пакистан ожидает атаку со стороны Индии Фото:
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Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Военный удар со стороны Индии по Пакистану может случиться в ближайшие 24-36 часов. Нью-Дели намерен использовать недавний теракт в Джамму и Кашмире как предлог для эскалации конфликта между странами. Об этом в социальной сети X сообщил министр информации исламской республики Аттаулла Тарар.

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«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал министр информации Пакистана Тарар. Кроме того, он подчеркнул, что Исламабад готов к решительным действиям в ответ на любую агрессию со стороны Индии.

Как сообщало URA.RU ранее, в секторе Палланвала вдоль линии контроля в округе Пунч штата Джамму и Кашмир произошла стрельба из стрелкового оружия. Индийские силы дали ответ, после чего перестрелка прекратилась через 10 минут.

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Военный удар со стороны Индии по Пакистану может случиться в ближайшие 24-36 часов. Нью-Дели намерен использовать недавний теракт в Джамму и Кашмире как предлог для эскалации конфликта между странами. Об этом в социальной сети X сообщил министр информации исламской республики Аттаулла Тарар. «Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал министр информации Пакистана Тарар. Кроме того, он подчеркнул, что Исламабад готов к решительным действиям в ответ на любую агрессию со стороны Индии. Как сообщало URA.RU ранее, в секторе Палланвала вдоль линии контроля в округе Пунч штата Джамму и Кашмир произошла стрельба из стрелкового оружия. Индийские силы дали ответ, после чего перестрелка прекратилась через 10 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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