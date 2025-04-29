В Пакистане назвали сроки, когда Индия нанесет удар

Министр информации Пакистана предрек атаку Индии в следующие 24-36 часов

30 апреля 2025 в 03:04 Размер текста - 17 +

Пакистан ожидает атаку со стороны Индии Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Индией и Пакистаном Военный удар со стороны Индии по Пакистану может случиться в ближайшие 24-36 часов. Нью-Дели намерен использовать недавний теракт в Джамму и Кашмире как предлог для эскалации конфликта между странами. Об этом в социальной сети X сообщил министр информации исламской республики Аттаулла Тарар. Новость по теме В Пакистане сделали заявление о неизбежности вторжения Индии «Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал министр информации Пакистана Тарар. Кроме того, он подчеркнул, что Исламабад готов к решительным действиям в ответ на любую агрессию со стороны Индии. Как сообщало URA.RU ранее, в секторе Палланвала вдоль линии контроля в округе Пунч штата Джамму и Кашмир произошла стрельба из стрелкового оружия. Индийские силы дали ответ, после чего перестрелка прекратилась через 10 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный удар со стороны Индии по Пакистану может случиться в ближайшие 24-36 часов. Нью-Дели намерен использовать недавний теракт в Джамму и Кашмире как предлог для эскалации конфликта между странами. Об этом в социальной сети X сообщил министр информации исламской республики Аттаулла Тарар. «Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал министр информации Пакистана Тарар. Кроме того, он подчеркнул, что Исламабад готов к решительным действиям в ответ на любую агрессию со стороны Индии. Как сообщало URA.RU ранее, в секторе Палланвала вдоль линии контроля в округе Пунч штата Джамму и Кашмир произошла стрельба из стрелкового оружия. Индийские силы дали ответ, после чего перестрелка прекратилась через 10 минут.