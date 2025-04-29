ФСБ рассекретила материалы о последних днях Третьего рейха и Гитлера

Федеральная служба безопасности разместила цифровые копии рассекреченных документов из архива. В них содержатся протоколы допросов и показания старшего камердинера немецкого диктатора Адольфа Гитлера штурмбаннфюрера СС Гейнца Линге.
«Центр общественных связей совместно с Центральным архивом ФСБ России на официальном сайте Ведомства в разделе „История“, в рубрике „Архивные материалы“ размещает цифровые копии рассекреченных документальных материалов из архива УФСБ России по Ивановской области», — говорится в пресс-релизе ФСБ на официальном сайте. Документы на десятки страниц содержат протоколы допросов и показания соратников Гитлера.
Ранее из рассекреченных документов стало известно, что бывший канцлер Третьего рейха после покушений получил нервный шок, проявлявшийся в дрожании рук. Показания дал начальник личной охраны фюрера и шеф Имперской службы безопасности Ганс Раттенхубер.
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