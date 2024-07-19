19 июля 2024

ФСБ рассекретила документы о дрожащих из-за покушения руках Гитлера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководитель Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев. Екатеринбург, документы, обручальное кольцо, часы на руке, руки
В ФСБ рассекретили архивы о жизни Гитлера (архивное фото) Фото:

Бывший канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер после покушений получил нервный шок, проявлявшийся в дрожании рук. Это следует из показаний начальника личной охраны фюрера и шефа Имперской службы безопасности Ганса Раттенхубера, которые рассекретила Федеральная служба безопасности России.

«Гитлер получил нервный шок, который „выражался в дрожании рук“… Этот нервный шок не был полностью излечен. Наоборот, в марте—апреле 1945 года значительно усилился», — приводит слова Раттенхубера РИА Новости.

Издание уточняет, что самое известное покушение на Гитлера случилось летом 1944 года в Восточной Пруссии. Согласно актуальным данным, на лидера нацистской Германии совершили от 20 до 40 покушений.

Ранее стало известно, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер после покушений получил нервный шок, проявлявшийся в дрожании рук. Это следует из показаний начальника личной охраны фюрера и шефа Имперской службы безопасности Ганса Раттенхубера, которые рассекретила Федеральная служба безопасности России. «Гитлер получил нервный шок, который „выражался в дрожании рук“… Этот нервный шок не был полностью излечен. Наоборот, в марте—апреле 1945 года значительно усилился», — приводит слова Раттенхубера РИА Новости. Издание уточняет, что самое известное покушение на Гитлера случилось летом 1944 года в Восточной Пруссии. Согласно актуальным данным, на лидера нацистской Германии совершили от 20 до 40 покушений. Ранее стало известно, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...