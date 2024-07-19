ФСБ рассекретила документы о дрожащих из-за покушения руках Гитлера

20 июля 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

В ФСБ рассекретили архивы о жизни Гитлера (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер после покушений получил нервный шок, проявлявшийся в дрожании рук. Это следует из показаний начальника личной охраны фюрера и шефа Имперской службы безопасности Ганса Раттенхубера, которые рассекретила Федеральная служба безопасности России. «Гитлер получил нервный шок, который „выражался в дрожании рук“… Этот нервный шок не был полностью излечен. Наоборот, в марте—апреле 1945 года значительно усилился», — приводит слова Раттенхубера РИА Новости. Издание уточняет, что самое известное покушение на Гитлера случилось летом 1944 года в Восточной Пруссии. Согласно актуальным данным, на лидера нацистской Германии совершили от 20 до 40 покушений. Ранее стало известно, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер после покушений получил нервный шок, проявлявшийся в дрожании рук. Это следует из показаний начальника личной охраны фюрера и шефа Имперской службы безопасности Ганса Раттенхубера, которые рассекретила Федеральная служба безопасности России. «Гитлер получил нервный шок, который „выражался в дрожании рук“… Этот нервный шок не был полностью излечен. Наоборот, в марте—апреле 1945 года значительно усилился», — приводит слова Раттенхубера РИА Новости. Издание уточняет, что самое известное покушение на Гитлера случилось летом 1944 года в Восточной Пруссии. Согласно актуальным данным, на лидера нацистской Германии совершили от 20 до 40 покушений. Ранее стало известно, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше.