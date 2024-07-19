ФСБ рассекретила документы о дрожащих из-за покушения руках Гитлера

Бывший канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер после покушений получил нервный шок, проявлявшийся в дрожании рук. Это следует из показаний начальника личной охраны фюрера и шефа Имперской службы безопасности Ганса Раттенхубера, которые рассекретила Федеральная служба безопасности России.
«Гитлер получил нервный шок, который „выражался в дрожании рук“… Этот нервный шок не был полностью излечен. Наоборот, в марте—апреле 1945 года значительно усилился», — приводит слова Раттенхубера РИА Новости.
Издание уточняет, что самое известное покушение на Гитлера случилось летом 1944 года в Восточной Пруссии. Согласно актуальным данным, на лидера нацистской Германии совершили от 20 до 40 покушений.
Ранее стало известно, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР. Об этом рассказал его адъютант Отто Гюнше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.