29 апреля 2025

В Курганской области наказали водителя пассажирской «ГАЗели» за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец пассажирской «ГАЗели» ранее уже был лишен прав за пьяную езду
Владелец пассажирской «ГАЗели» ранее уже был лишен прав за пьяную езду Фото:

В Шумихинском округе Курганской области водитель навсегда лишился своей пассажирской «ГАЗели» из-за пристрастия к пьяной езде. Об изъятии автомобиля сообщает служба судебных приставов.

«Судебные приставы навсегда конфисковали у местного жителя автомобиль за то, что он второй раз сел пьяным за руль. Ранее 41-летний мужчина был оштрафован и лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Во второй раз сотрудники ГАИ остановили нарушителя, когда он вновь управлял своей пассажирской „ГАЗелью“ в состоянии опьянения, подвергнув опасности жизни своих земляков», — сообщается на сайте УФССП России по Курганской области.

Автомобиль был изъят по решению суда. Транспорт передан в Росимущество для дальнейшего обращения в доход государства.

Ранее суд лишил жителя Звериноголовского округа Курганской области китайского автомобиля, за который владелец еще не погасил кредит. Причиной стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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В Шумихинском округе Курганской области водитель навсегда лишился своей пассажирской «ГАЗели» из-за пристрастия к пьяной езде. Об изъятии автомобиля сообщает служба судебных приставов. «Судебные приставы навсегда конфисковали у местного жителя автомобиль за то, что он второй раз сел пьяным за руль. Ранее 41-летний мужчина был оштрафован и лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Во второй раз сотрудники ГАИ остановили нарушителя, когда он вновь управлял своей пассажирской „ГАЗелью“ в состоянии опьянения, подвергнув опасности жизни своих земляков», — сообщается на сайте УФССП России по Курганской области. Автомобиль был изъят по решению суда. Транспорт передан в Росимущество для дальнейшего обращения в доход государства. Ранее суд лишил жителя Звериноголовского округа Курганской области китайского автомобиля, за который владелец еще не погасил кредит. Причиной стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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