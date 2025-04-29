В Курганской области наказали водителя пассажирской «ГАЗели» за пьяную езду

В Шумихинском округе Курганской области водитель навсегда лишился своей пассажирской «ГАЗели» из-за пристрастия к пьяной езде. Об изъятии автомобиля сообщает служба судебных приставов.
«Судебные приставы навсегда конфисковали у местного жителя автомобиль за то, что он второй раз сел пьяным за руль. Ранее 41-летний мужчина был оштрафован и лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Во второй раз сотрудники ГАИ остановили нарушителя, когда он вновь управлял своей пассажирской „ГАЗелью“ в состоянии опьянения, подвергнув опасности жизни своих земляков», — сообщается на сайте УФССП России по Курганской области.
Автомобиль был изъят по решению суда. Транспорт передан в Росимущество для дальнейшего обращения в доход государства.
Ранее суд лишил жителя Звериноголовского округа Курганской области китайского автомобиля, за который владелец еще не погасил кредит. Причиной стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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