США поставили России и Украине ультиматум

Госсекретарь Рубио пригрозил выходом США из переговоров по Украине
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Москва и Киев должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта, считает Рубио
Москва и Киев должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта, считает Рубио Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Россию и Украину в ближайшее время представить конкретные предложения по урегулированию конфликта, пригрозив, что в противном случае США откажутся от роли посредников. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Госсекретарь сказал мне о ситуации [на Украине] совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту», — привела слова Рубио Брюс во время брифинга. Трансляция проходила на youtube-канале Госдепа США. 

Рубио подчеркнул, что дальнейшие шаги США зависят от решения президента Дональда Трампа, который сейчас определяет позицию Вашингтона. «Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников в этом процессе», — резюмировал Рубио.

В начале текущей недели процесс переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине достиг значимого этапа. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что предстоящая неделя станет определяющей с точки зрения участия Соединенных Штатов в этих переговорах. По его словам, необходимо провести анализ достигнутых результатов и принять решение о целесообразности дальнейшего вовлечения США либо о возможности сосредоточиться на других приоритетах.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа по поиску путей разрешения конфликта продолжается, однако многие аспекты данного процесса не могут обсуждаться публично. Он подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам без выдвижения предварительных условий и нацелена на установление конструктивного диалога, передает «Царьград». 

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Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Россию и Украину в ближайшее время представить конкретные предложения по урегулированию конфликта, пригрозив, что в противном случае США откажутся от роли посредников. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. «Госсекретарь сказал мне о ситуации [на Украине] совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту», — привела слова Рубио Брюс во время брифинга. Трансляция проходила на youtube-канале Госдепа США.  Рубио подчеркнул, что дальнейшие шаги США зависят от решения президента Дональда Трампа, который сейчас определяет позицию Вашингтона. «Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников в этом процессе», — резюмировал Рубио. В начале текущей недели процесс переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине достиг значимого этапа. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что предстоящая неделя станет определяющей с точки зрения участия Соединенных Штатов в этих переговорах. По его словам, необходимо провести анализ достигнутых результатов и принять решение о целесообразности дальнейшего вовлечения США либо о возможности сосредоточиться на других приоритетах. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа по поиску путей разрешения конфликта продолжается, однако многие аспекты данного процесса не могут обсуждаться публично. Он подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам без выдвижения предварительных условий и нацелена на установление конструктивного диалога, передает «Царьград». 
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