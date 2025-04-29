29 апреля 2025

Пермские гигантские автобусы-гармошки начали обкатывать в Калуге. Фото

Автобус повышенной вместимости отправили из Перми в Калугу для тестов и продажи
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместительные автобусы уже неплохо зарекомендовали себя на пермских улицах
Вместительные автобусы уже неплохо зарекомендовали себя на пермских улицах Фото:

Пермский автобус-гармошку переправили в Калугу. После тестовых поездок будет принято решение о покупке партии, передает пресс-служба МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса».

«В Калугу на два дня приехал автобус очень большой вместимости, который будет курсировать по муниципальным маршрутам в тестовом режиме и без пассажиров. Цель — выявить возможность применения данной модели в городских условиях. В случае успешного испытания возможно рассмотрение вопроса о закупке данных автобусов», — указано в telegram-канале ведомства.

В марте в прикамской столице автобусы-гармошки пустили по временным маршрутам. Они курсируют в часы пик, чтобы разгрузить пассажиропоток. За направления отвечает МУП «Пермгорэлектротранс».

Испытания продляться два дня
Испытания продляться два дня
Фото:

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Пермский автобус-гармошку переправили в Калугу. После тестовых поездок будет принято решение о покупке партии, передает пресс-служба МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса». «В Калугу на два дня приехал автобус очень большой вместимости, который будет курсировать по муниципальным маршрутам в тестовом режиме и без пассажиров. Цель — выявить возможность применения данной модели в городских условиях. В случае успешного испытания возможно рассмотрение вопроса о закупке данных автобусов», — указано в telegram-канале ведомства. В марте в прикамской столице автобусы-гармошки пустили по временным маршрутам. Они курсируют в часы пик, чтобы разгрузить пассажиропоток. За направления отвечает МУП «Пермгорэлектротранс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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