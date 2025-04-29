Пермский автобус-гармошку переправили в Калугу. После тестовых поездок будет принято решение о покупке партии, передает пресс-служба МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса».
«В Калугу на два дня приехал автобус очень большой вместимости, который будет курсировать по муниципальным маршрутам в тестовом режиме и без пассажиров. Цель — выявить возможность применения данной модели в городских условиях. В случае успешного испытания возможно рассмотрение вопроса о закупке данных автобусов», — указано в telegram-канале ведомства.
В марте в прикамской столице автобусы-гармошки пустили по временным маршрутам. Они курсируют в часы пик, чтобы разгрузить пассажиропоток. За направления отвечает МУП «Пермгорэлектротранс».
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