Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин возглавит прокуратуру Калужской области (Центральный федеральный округ). Источники URA.RU называют именно ее в качестве региона для ротации.
«В Югре он дослужился до звания генерал-майора юстиции. Возглавив надзорное ведомство в Калужской области, он со временем сможет получить погоны генерал-лейтенанта. При этом, Ботвинкин, вероятно, „потеряет“ в зарплате — без северных коэффициентов она будет ниже, несмотря на высокое звание. В целом, ротация такого возрастного прокурора (60 лет) — редкость в надзорном ведомстве», — сообщает инсайдер.
Продолжить работу в Югре и остаться в системе Ботвинкин не сможет. Он возглавлял окружную прокуратуру 10 лет, или два срока полномочий подряд, и должен уйти либо по ротации, либо на пенсию.
Прокуратуру Калужской области возглавляет генерал-майор юстиции Константин Жиляков. В конце мая завершится пятилетний срок его полномочий.
В Генпрокуратуру направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU писало об отставке одного из потенциальных кандидатов на смену Ботвинкину — первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Уйдя из правоохранительных органов, он окончательно перечеркнул шансы на переход в ХМАО.
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