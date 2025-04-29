29 апреля 2025

Прокурор ХМАО Ботвинкин возглавит надзорное ведомство в одном из регионов ЦФО. Инсайд

Прокурор ХМАО Ботвинкин возглавит прокуратуру Калужской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин после ротации сможет получить звание генерал-лейтенанта юстиции
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин после ротации сможет получить звание генерал-лейтенанта юстиции Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин возглавит прокуратуру Калужской области (Центральный федеральный округ). Источники URA.RU называют именно ее в качестве региона для ротации.

«В Югре он дослужился до звания генерал-майора юстиции. Возглавив надзорное ведомство в Калужской области, он со временем сможет получить погоны генерал-лейтенанта. При этом, Ботвинкин, вероятно, „потеряет“ в зарплате — без северных коэффициентов она будет ниже, несмотря на высокое звание. В целом, ротация такого возрастного прокурора (60 лет) — редкость в надзорном ведомстве», — сообщает инсайдер.

Продолжить работу в Югре и остаться в системе Ботвинкин не сможет. Он возглавлял окружную прокуратуру 10 лет, или два срока полномочий подряд, и должен уйти либо по ротации, либо на пенсию.

Прокуратуру Калужской области возглавляет генерал-майор юстиции Константин Жиляков. В конце мая завершится пятилетний срок его полномочий.

В Генпрокуратуру направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало об отставке одного из потенциальных кандидатов на смену Ботвинкину — первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Уйдя из правоохранительных органов, он окончательно перечеркнул шансы на переход в ХМАО.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин возглавит прокуратуру Калужской области (Центральный федеральный округ). Источники URA.RU называют именно ее в качестве региона для ротации. «В Югре он дослужился до звания генерал-майора юстиции. Возглавив надзорное ведомство в Калужской области, он со временем сможет получить погоны генерал-лейтенанта. При этом, Ботвинкин, вероятно, „потеряет“ в зарплате — без северных коэффициентов она будет ниже, несмотря на высокое звание. В целом, ротация такого возрастного прокурора (60 лет) — редкость в надзорном ведомстве», — сообщает инсайдер. Продолжить работу в Югре и остаться в системе Ботвинкин не сможет. Он возглавлял окружную прокуратуру 10 лет, или два срока полномочий подряд, и должен уйти либо по ротации, либо на пенсию. Прокуратуру Калужской области возглавляет генерал-майор юстиции Константин Жиляков. В конце мая завершится пятилетний срок его полномочий. В Генпрокуратуру направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало об отставке одного из потенциальных кандидатов на смену Ботвинкину — первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Уйдя из правоохранительных органов, он окончательно перечеркнул шансы на переход в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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