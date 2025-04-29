29 апреля 2025

В ХМАО зарплаты водителей с начала года подскочили на 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя в ХМАО обещают платить от 150 тысяч рублей
Водителя в ХМАО обещают платить от 150 тысяч рублей Фото:

В ХМАО работодатели в первом квартале текущего года в среднем предлагают водителям зарплату в 150,9 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года эта сумма выросла на 102,8 тысячи рублей. Такие данные озвучили аналитики HH.ru.

«Лидерами по уровню прироста зарплатных предложений в рублях в ХМАО стали водители. Суммы заработных плат, которые работодатели указывают в вакансиях для них, выросли сразу на 102,8 тыс. рублей — до 150,9 тыс. рублей в среднем», — сообщили эксперты данные, сравнив 2024 и 2025 годы.

На 65 тысяч рублей больше, чем год назад, компании-работодатели готовы платить руководителям отдела логистики (175 тыс. рублей, в среднем), операторам станков с ЧПУ (130 тыс. рублей), малярам (151,8 тыс. рублей) и главным врачам (140 тыс. рублей). При этом в среднем по округу доходы специалистов выросли лишь на 10,9 тысячи рублей.

Ранее окружной департамент труда и занятости сообщал, что в ХМАО наиболее востребованы специалисты в нефтегазовой отрасли, строительстве и медицине, а самые высокие зарплаты традиционно предлагают в ТЭК — свыше 150 тысяч рублей. В числе популярных профессий также отмечались водители и маляры, а потребность в работниках по округу оценивается в 18 тысяч человек.

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В ХМАО работодатели в первом квартале текущего года в среднем предлагают водителям зарплату в 150,9 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года эта сумма выросла на 102,8 тысячи рублей. Такие данные озвучили аналитики HH.ru. «Лидерами по уровню прироста зарплатных предложений в рублях в ХМАО стали водители. Суммы заработных плат, которые работодатели указывают в вакансиях для них, выросли сразу на 102,8 тыс. рублей — до 150,9 тыс. рублей в среднем», — сообщили эксперты данные, сравнив 2024 и 2025 годы. На 65 тысяч рублей больше, чем год назад, компании-работодатели готовы платить руководителям отдела логистики (175 тыс. рублей, в среднем), операторам станков с ЧПУ (130 тыс. рублей), малярам (151,8 тыс. рублей) и главным врачам (140 тыс. рублей). При этом в среднем по округу доходы специалистов выросли лишь на 10,9 тысячи рублей. Ранее окружной департамент труда и занятости сообщал, что в ХМАО наиболее востребованы специалисты в нефтегазовой отрасли, строительстве и медицине, а самые высокие зарплаты традиционно предлагают в ТЭК — свыше 150 тысяч рублей. В числе популярных профессий также отмечались водители и маляры, а потребность в работниках по округу оценивается в 18 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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