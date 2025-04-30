В трех аэропортах России введены ограничения

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения
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В трех регионах ввели временные ограничения на полеты
В трех регионах ввели временные ограничения на полеты Фото:

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Иваново (Южный), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов», — говорится в telegram-канале представителя. Ограничения начали действовать с раннего утра: в аэропорту Иваново, в Нижнем Новгороде и Ярославле.

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Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Иваново (Южный), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации  Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов», — говорится в telegram-канале представителя. Ограничения начали действовать с раннего утра: в аэропорту Иваново, в Нижнем Новгороде и Ярославле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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