29 апреля 2025

Фанаты разобрали подорожавшие билеты на игру челябинского «Трактора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики раскупили все билеты на домашний матч «Трактора»
Болельщики раскупили все билеты на домашний матч «Трактора» Фото:

Болельщики раскупили все билеты на домашнюю игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» с московским «Динамо», которая состоится 30 апреля. Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба.

«Все билеты на сегодняшний матч проданы. Это Челябинск, это „Трактор“, — сообщает telegram-канал.

Стоимость билетов на игру полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина начиналась от 1580 рублей. Верхняя цена 5860 рублей. Приобрести билет было можно в личном кабинете на сайте клуба.

Цена билетов на первый раунд плей-офф с владивостокским «Адмиралом» стартовала от 1510 рублей. Самый дорогой билет стоил 4880 рублей.

«Трактор» начал полуфинальную серию с победы над московским «Динамо» 28 апреля. 30 апреля состоится вторая игра серии. Ранее «Трактор» выбил из розыгрыша кубка «Адмирал» из Владивостока и минское «Динамо».

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Болельщики раскупили все билеты на домашнюю игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» с московским «Динамо», которая состоится 30 апреля. Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба. «Все билеты на сегодняшний матч проданы. Это Челябинск, это „Трактор“, — сообщает telegram-канал. Стоимость билетов на игру полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина начиналась от 1580 рублей. Верхняя цена 5860 рублей. Приобрести билет было можно в личном кабинете на сайте клуба. Цена билетов на первый раунд плей-офф с владивостокским «Адмиралом» стартовала от 1510 рублей. Самый дорогой билет стоил 4880 рублей. «Трактор» начал полуфинальную серию с победы над московским «Динамо» 28 апреля. 30 апреля состоится вторая игра серии. Ранее «Трактор» выбил из розыгрыша кубка «Адмирал» из Владивостока и минское «Динамо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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