Фанаты разобрали подорожавшие билеты на игру челябинского «Трактора»

Болельщики раскупили все билеты на домашнюю игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» с московским «Динамо», которая состоится 30 апреля. Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба.
«Все билеты на сегодняшний матч проданы. Это Челябинск, это „Трактор“, — сообщает telegram-канал.
Стоимость билетов на игру полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина начиналась от 1580 рублей. Верхняя цена 5860 рублей. Приобрести билет было можно в личном кабинете на сайте клуба.
Цена билетов на первый раунд плей-офф с владивостокским «Адмиралом» стартовала от 1510 рублей. Самый дорогой билет стоил 4880 рублей.
«Трактор» начал полуфинальную серию с победы над московским «Динамо» 28 апреля. 30 апреля состоится вторая игра серии. Ранее «Трактор» выбил из розыгрыша кубка «Адмирал» из Владивостока и минское «Динамо».
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